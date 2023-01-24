Şan: Vergi matrahları ve maaş artışları bugün Bakanlar Kurulu'nda

-Barçın: "Yeni işe başlayan öğretmen milletvekiliyle aynı vergi diliminde"

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Vergide Adaletsizlik” başlıklı bir konuşma yaptı.

Vergi düzenlemeleri konusunda halka açıklama yapılması gerektiğini söyleyen Barçın, şu anda gazete haberlerinden öğrendikleri gibiyse, yapılacak uygulamayla yeni işe başlayan bir öğretmenin vekillerle aynı vergi dilimine gireceğini ifade etti.

Vergide adaletin çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almayı gerektirdiğini vurgulayan Barçın, Güney Kıbrıs’ta 19 bin 500 Euroya kadar aylık geliri olanların vergi vermediğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun sosyal yardım alanlara ilişkin son kararını da eleştiren Barçın, sosyal yardım alanlara da birleşik hayat pahalılığı uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

Barçın, dövizdeki artışa işaret ederek, emekçinin İhtiyat Sandığı'ndaki birikiminin büyük oranda zarar gördüğünü dile getirdi, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na sandıkta birikimleri olanlara en azından birikimlerinin yarısını dövize çevirme şansı vermesini istedi.

-Şan: "Vergi matrahları bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek"

Barçın'ı yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlık olarak matrahlar konusunu çalıştıklarını, konuyu bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşeceklerini kaydetti.

Konuyla ilgili daha önce iki kez sendikalarla görüştüklerini, bugün de benzeri bir görüşme yapacaklarını dile getiren Şan, bugün bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydetti.

-"Kamu çalışanlarına yüzde 39-50 arası net artış"

Geçen hafta Başbakan’ın konuyla ilgili bilgilendirmesi olduğunu söyleyen Şan, henüz net olmayan ama bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi beklenen çalışmaya göre kamu çalışanlarına nette yüzde 39-50 arasında bir artış verileceğini kaydetti.

Şan, az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alınması prensibine uymaya çalıştıklarını belirtti.

-"Asgari ücretten vergi alınması öngörümüz yok"

Asgari ücretten herhangi bir gelir vergisi alınması öngörüsü olmadığını belirten Şan, sosyal yardımın ise yılda bir kez düzenlenen bir ödeme olduğunu ancak geçen yıl yaşanan gelişmeler üzerine yıl ortasında ikinci bir artış yapıldığını kaydetti.

-Besim: "Ciddi bir ilaç krizi yaşanıyor"

Daha sonra CTP Milletvekili Filiz Besim “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi yaşandığını dile getiren Besim, geçtiğimiz hafta bir aşı krizi de yaşandığını belirtti.

18 Ocak 2023 tarihli bir yazıyla tüm sağlık merkezlerine çocuk aşılarının bundan sonra özel hekimlerde yaptırmaları için verilmeyeceği, sadece devlette yapılacağı bilgisi verildiğini ifade eden Besim, şu anda bulaşıcı hastalıkların yaygın görüldüğü aylarda bulunulduğunu dile getirdi, çocukların hastaneye götürülmesinin doğru bir karar olmadığını anlattı.

“Aşı takip sisteminde neden özel hekimler de olmasın?” diye soran Besim, en azından net bir şekilde sistem kurana kadar sağlıklı çocukların gideceği ayrı aşı merkezleri kurulabileceğini söyledi.

Ülkede git gide derinleşen bir ilaç krizi olduğunu da dile getiren Besim, ilaçların getirilmesini birçok hasta insanın sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. İlaç Ecza Deposunun bir an önce doldurulması gerektiğini söyleyen Besim, artık TC dışında ülkelerden de ilaç getirilmesinin önünün açılmasını istedi.

Besim, ilaçların daha efektif şekilde kullanılması için de gerekli sistemlerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Ercan Havalimanında bir hastanın ambulans olmadığı için kaybedildiği haberleri konusunda da bilgi istedi.

-Altuğra: "Bazı ecza depoları ilaç getirmek için onay aldı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığını, ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TC depolarında olan ilaçların ülkeye getirilebileceğini anlatan Altuğra, miktarın da depolardaki ürün miktarıyla ilişkili oludğunu söyledi.

“Üretmezsek yok oluruz” diyen Altuğra, ülkede ilaç üreten fabrikaların kurulmasının hayati olduğunu vurguladı.

Gribal enfeksiyon vakalarında ciddi artış olduğunu söyleyen Altuğra, pandemi döneminde yaşanan izolasyonun bağışıklık sistemini tembelleştirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, hastane yatak sayılarında bir sorun yaşanmadığını da ifade ederek, uluslararası normlarda kabul gören bir aşı takip sistemi yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ücretsiz ve güvenli aşılama sistemine işaret eden Altuğra, soğuk zincirin kırılmaması ve aşı takibinin önemine vurgu yaptı.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, ekonomik krize işaret ederek, aşıların ücretsiz şekilde, özel aşı odalarında yapıldığını belirtti.

Ebeveynlerin aşıyı hastane ya da sağlık ocağından alarak kliniğe götürürken soğuk zinciri kırıp kırmadığının bilinemeyeceğini söyleyen Altuğra, yeni sistemde bunun da göz önüne alındığını dile getirdi.

Altuğra, özel klinikte aşı yapılırken para da ödendiğine işaret etti.

-"Aşı takip sistemine özel klinik ve hastaneler de katılabilir"

Aşı takip sistemine özel klinik ve özel hastanelerin de katılabileceğini anlatan Altuğra, bu öneriyi dikkate alacaklarını söyledi.

Türkiye vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yararlanması konusunda henüz bir protokol imzalanmadığını belirten Altuğra, bu nedenle içeriğin tam olarak bilinmediğini ancak TC kimliği taşıyan vatandaşlar ile KKTC ve TC kimliği taşıyan sigortalı vatandaşların Türkiye’de, sanki orada yaşıyormuş gibi hizmet almasını içereceğini söyledi.

-Ercan'da ambulans

Ercan Havalimanı'nda özel şirketin de ambulans bulundurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Altuğra, eğer bu ambulans o sırada yerinde bulunmuyorsa bunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Altuğra, kendisine yöneltilen soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ambulansının o sırada başka bir çağrıya cevap verdiği için yerinde olmadığını, özel şirketin de bir süredir orada ambulans bulundurmadığını anlattı.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim yeniden söz alarak, aşı takip sistemi kurulmasının gerekli olduğunu ancak sistem kurulmadan mevcut sistemin bozulmasını eleştirdiklerini; bunun, viral hastalıkların bu kadar yüksek olduğu bir dönem yapılmasına gerek olmadığını kaydetti.

-Şahali: "Başbakan ve bakanlar Meclis'te olmalı"

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” başlıklı konuşma yaptı. Başbakan Ünal Üstel’in bir sağlık sorunu yaşadığını ancak yurt dışı ve yurt içinde sürekli seyahat halinde tedbirli olarak katılırken, Meclis Genel Kurulu'na katılmadığını söyledi ve bunu eleştirdi.

Şahali, kendilerinin gerekirse karartılmış ortamda toplantı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Üstel’in Türkiye’de görüşmeler yaptığını ancak ülkesindeki siyasilere ve halka açıklama yapmadığını belirten Şahali, gerekirse Meclis salonunun ışıklarının söndürülebileceğini kaydetti, bunun yapılmamasını “Bizim karşımıza çıkmaktan korkuyor” şeklinde yorumladı.

Şahali bakanların ve Başbakanın salonda yer alma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dün Meclis kürsüsünden sorduğu sorulara kabineye mensup bakanların bir kısmının "konu hakkında soruşturma açılacak" derken bir kısmının "soruşturma kararı alınmadığını" söylediğine işaret etti; Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın ise "ne münasebet bunlar soruşturulamaz" dediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’yle yapılan görüşmeler sonrası yapılan açıklamalara da işaret eden Şahali, sağlıkla ilgili bazı konuları eleştirdi.

Gayrimenkul satışlarında TC uyruklulara yabancı muamelesi yapılmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Şahali, bunun KKTC vatandaşının mülksüzleşmesi riskini ortaya çıkardığını kaydetti.

CTP Milletvekili Şahali, Sağlık Bakanı Gürçağ’ın dediği gibi Ercan Havalimanında bir süredir bulundurulması gereken ambulans eğer bulundurulmuyorsa Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda ne yapacağını sordu.