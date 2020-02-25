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SANA: Suriye hava savunması, Şam semalarındaki 'düşman hedeflere' karşılık verdi

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SANA: Suriye hava savunması, Şam semalarındaki 'düşman hedeflere' karşılık verdi
SANA: Suriye hava savunması, Şam semalarındaki 'düşman hedeflere' karşılık verdi

Suriye resmi haber ajansının haberine göre, Suriye hava savunma sistemleri başkent Şam semalarındaki 'düşman hedeflere' karşılık verdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden de füze saldırısı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, söz konusu saldırıların püskürtüldüğü bilgisine yer verildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki "Adliye" bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere bir dizi saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Adraee, Şam yakınlarındaki Adliye bölgesinin İslami Cihad'ın 'kalesi' olduğunu, İslami Cihad'ın bölgede savaş araçlarına ilişkin araştırma ve geliştirme süreci yürüttüğünü savundu.

İsrail uçaklarının, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralanmış, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söylemişti.

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