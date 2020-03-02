SANA: Suriye Ordusu Serakib’e girdi!

Suriye’de hareketlilik devam ediyor.
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), sahadan kaynaklara dayandırdığı haberinde şiddetli çatışmalar sonunda Suriye Ordusu’nun İdlib'in güneydoğusunda bulunan Serakib’i geri aldığını duyurdu.
Serakib, kritik M-4 ve M-5 karayollarının kesişim noktasında bulunuyor.
Beyrut merkezli El Masdar ise Hizbullah güçleri ve Suriye Ordusu İdlib’in Doğu cephesinde Neyrab çevresinde, cihatçı militanların hattını kırarak çok sayıda yerleşimi ele geçirdiğini bildirdi.
Ayrıca, TSK destekli cihatçı gruplar İdlib’in güneyinde Zaviye Dağı çevresinde yerleşim yerlerini ele geçirdiği öğrenildi.
‘TÜRK HAVA ARAÇLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN GARANTİ VEREMEYİZ’
Rusya Savunma Bakanlığı, Şam''ın İdlib çevresinde hava sahasını kapatma kararı ardından bölgede Türk hava araçlarının güvenliği için garanti veremeyeceklerini açıkladı.
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