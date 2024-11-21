Sanal bahis sitesine canlı destek hizmeti veren 3 kişi tutuklandı

Girne’de 19 Kasım 2024 tarihinde yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden kumar siteleri aracılığıyla bahis/kumar oynatılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.T.(E-34), C.Ç. (E-36) ve S.A.(E-45)’nın da yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden kumar oynatılan bir siteye canlı destek verdikleri tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
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