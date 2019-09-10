Sanal Bet Operasyonunda 9 Kişiye 8 Gün Daha Tutukluluk

Girne’de sanal bet operasyonu ile ilgili aralarında iş insanı Bulut Akacan’nın da tutuklu bulunduğu 9 kişi ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Zanlıların soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi
Girne’de sanal bet operasyonu ile ilgili aralarında iş insanı Bulut Akacan’nın da tutuklu bulunduğu 9 kişi ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Zanlıların soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi
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