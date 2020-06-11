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Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

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Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

Son dönemlerde özellikle bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara sosyal medya üzerinden ulaşan kimi dolandırıcılar, onlar için kredi çekecekleri vaadiyle para sızdırmaya çalışıyorlar.

Bunu yaparken kamuoyunun bildiği ve güvendiği isimlerin adlarını hatta fotoğraflarını kullanmaktan çekinmiyorlar.

Son olarak Tüketici Sorunları Derneği’nin (TÜSODER) Hukuk Komisyonu üyesi olan Avukat Rıdvan Yıldız’ın isim ve fotoğrafları kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldı.

Yıldız, tüketici sorunlarıyla uğraşmanın dışında yıllardan beri sanal dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyaran birçok açıklama yaptı ve “Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları - Sosyal Medyada Hukuk” kitabında internet üzerinden işlenen suçlara karşı detaylı bilgiler verdi.

“Sanalda babanıza bile güvenmeyin"Bir takipçimin beni uyarması üzerine durumdan haberdar oldum. Benim adım ve fotoğrafımla insanları kandırmaya çalışan kişinin farkına varan takipçim ilgili yazışmaları bana iletti.Sanal dolandırıcılıklara karşı yıllarca mücadele etmiş olmamıza rağmen benim adım ve fotoğraflarımı kullanmaları da ayrı bir cesaret.

İnsanların kredi çıkartma olsun başka durumlar olsun sanalda yapılan vaatlere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde büyük zararlar ortaya çıkabiliyor.

Sosyal medyada bilinen isimlerle güven sağlamaya çalışan kişilere inanmayı bırakın babanıza bile sanalda güvenmeyin. Sanal alemde her türlü kandırmaca mümkün. B

Bu konuda gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hukuki yollara da başvuracağım.

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