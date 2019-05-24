LGBTİ+ hakları her geçen daha büyük önem kazanırken bunun suistimal edilmesi de bir o kadar konuşuluyor. Normalleşmesi gereken LGBTİ+ bireyler aslında pozitif görünen kampanyalarla bir nevi gündem yaratmak için alet ediliyor ve bu açıdan bakınca ayrıştırılıyor. Son olarak dünyaca ünlü marka Calvin Klein’in reklamında Bella Hadid ve sanal model Lil Miquela’nın öpüşmesi dünya gündemine oturdu ve “queerbaitin” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi…