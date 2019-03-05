Sanal tehlike: Oyun bağımlılığı

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da milyonlarca genç ve çocuk zamanının önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçiriyor. Alman sağlık sigortası DAK’nin konuyla ilgili bir araştırmasına göre, ülkede yaşayan 18 yaşın altındaki yaklaşık 450 bin genç, bu oyunlardan kaynaklanan duygusal sorunlarla mücadele etmekte. Uzmanlara göre sanal oyunların özellikle genç yaştaki insanlar üzerinde bağımlılık yaratma riski çok yüksek. Bu bağımlılığın belirtileri okulu ihmal etme, asabiyet ve konsantrasyon bozukluğu olarak kendini gösterebiliyor. DAK-Gesundheit Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm konuyla ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, sanal oyunların çok sayıda genç ve çocuk için kumar niteliğinde olduğundan dolayı da tehlikenin büyük olduğunu ifade etti. Storm buna örnek olarak, kendini ücretsiz olarak tanıtan oyunların, oyun içinde daha hızlı ilerleyebilmek için ücret talep etmesini ve gençlerin harçlıklarını buna harcamasını gösterdi.

Her dört gençten üçü düzenli oyuncu

Gençler üzerine uzmanlaşan Psikiyatrist Christoph Möller ise, sosyal medya üzerinden yaratılan baskı ortamının da tehlikeyi arttırdığını kaydetti. DAK sağlık sigortasından yapılan açıklamada, sözkonusu araştırmanın gençler ve çocuklar arasında çok yaygın olan Fortnite, FIFA ve Minecraft gibi oyunların popülaritesindeki artış nedeniyle yapıldığı bildirildi. Almanya’da, ülke çapında yapılan bir araştırmaya göre 12-17 yaş arası gençlerin yüzde 72,5’i haftada en az bir kez bilgisayar oyunu oynadığını dile getirdi. Bu da, üçte ikisi erkekler olmak üzere ülke çapında yaklaşık 3 milyon gence tekabül ediyor. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre, gençler hafta içinde günün ortalama 2 saat 17 dakikasını, hafta sonunda da 3 saat 33 dakikasını bilgisayar oyunları ile geçiriyor. Okullarında başarı oranı yüksek olanların bilgisayar oyunlarına ayırdığı zaman ise daha düşük.

Bağımlılıktan kaynaklanan sorunlar

Düzenli olarak sanal oyun oynayanların yaklaşık yüzde 15’i, bir diğer ifadeyle yaklaşık 450 bin gençte ise durum bağımlılık seviyesinde. Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu bu grup içinde, yukarıda belirtilen okulu ihmal etme, asabiyet ve konsantrasyon sorunlarının yanında aile ile geçimsizlik de sıklıkla göze çarpıyor. Ayrıca düzenli oyun oynayan gençlerin yarısı da son altı ay içinde bu oyunlar için ortalama 110 euro para harcadığını belirtti. Andreas Storm, alkol ve tütün ürünleriyle ilgili aydınlatıcı ve önleyici çalışmaların çok yaygın olduğunu ancak internet kaynaklı sorunlar açısından bu konuda henüz işin başında olunduğunu dile getirdi. Storm, siyasilerden sanal oyunların para kazanma yöntemlerini mercek altına almalarını da talep etti.