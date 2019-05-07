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Sanat dünyasından #herşeyçokgüzelolacak paylaşımları

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Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada, sanatçıları konuşmaya çağırdı.Sanat dünyasından #herşeyçokgüzelolacak paylaşımları geldi
Sanat dünyasından #herşeyçokgüzelolacak paylaşımları

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararı sonrası Twitter'da yapılan çok sayıda paylaşım arasında, ünlü isimlerin yorumları da öne çıkıyor.

Komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımına gelen tepkiler sonrası, Ekrem İmamoğlu'da Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada, sanatçıları konuşmaya çağırdı.

Twitter'da sanat dünyasından çok sayıda isim YSK kararını eleştiren, Ekrem İmamoğlu'na destek veren paylaşımlar yapıyor.

 

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