Sanat dünyasından #herşeyçokgüzelolacak paylaşımları

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararı sonrası Twitter'da yapılan çok sayıda paylaşım arasında, ünlü isimlerin yorumları da öne çıkıyor.

Komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımına gelen tepkiler sonrası, Ekrem İmamoğlu'da Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada, sanatçıları konuşmaya çağırdı.

Twitter'da sanat dünyasından çok sayıda isim YSK kararını eleştiren, Ekrem İmamoğlu'na destek veren paylaşımlar yapıyor.

Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 6 Mayıs 2019

Herşey çok güzel olacak — Demet Akbağ (@demetakbag) 6 Mayıs 2019