“Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenlenen projeye katılım belgeleri ve dereceye girenlerin ödülleri, 27 Ağustos Cuma saat 12.00’de, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek törenle verilecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği ile “Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenlediği “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi tamamlandı. Proje kapsamında KKTC’deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere ulaşılarak, Lefkoşa Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinden seçilen eserlerden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almaları istendi.

Yoğun bir ilgi ile karşılaşılan projeye şiir ve hikayeleri ile başvuran üç farklı yaş grubundaki öğrencilerin eserleri özel bir e-kitapta bir araya getirildi. Çocuk kitabı yazarları ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin seçimleriyle üç yaş grubunda dereceye giren eserler ve öğrenciler belirlendi.

Projede dereceye giren öğrencilere ödülleri ve tüm öğrencilere katılım belgeleri 27 Ağustos 2021 Cuma Günü saat 12.00’de düzenlenecek bir törenle verilecek. Proje kapsamında hazırlanan özel e-kitabın da öğrencilere verileceği ödül töreni KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.

“Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesinde dereceye giren öğrenciler belirlendi

Projeye şiir ve öyküleri ile katılan öğrenciler arasında dereceye giren öğrenciler jüri üyeleri tarafından belirlendi. 6-8 yaş Dünya Grubu kategorisinde Dünya Kılıç birinci, Beren Başarı ikinci, Rafet Korkmaz üçüncü oldu. 9-11 yaş Güneş Grubu kategorisinde ise Elvin Çavuşoğlu birinci, Salih Karanfiller ikinci, Fatma Karataş ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 12-14 yaş Galaksi Grubu kategorisinde de Melis Taluğ birincilik, Erkancan Tiken ikincilik ve Hayat Körler üçüncülük ödülü kazandı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Çocuklarımızdan gelen eserler hayal dünyalarının zenginliğini bir kez daha keşfetmemizi sağladı.”

“Geleceğin Yazarlarını Şairlerini Keşfediyoruz” sloganıyla düzenledikleri “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesini pandemi döneminde okullarından, arkadaşlarından ve sanatsal etkinliklerden uzak kalan çocuklara ulaşmak için düzenlediklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Çocuklarımızdan sanat eserlerinden ilham alarak öykü ve şiir kaleme almalarını istedik. Yaratıcılıklarını sınırlamamak için öğrencileri tamamen özgür bıraktık, hiçbir sınırlama koymadık, isteyen elle yazdı, isteyen istediği yazı karakteri ve puntosunu kullandı. Çocuklarımızdan gelen eserler hayal dünyalarının zenginliğini bir kez daha keşfetmemizi sağladı. Öğrencilerine projeyi duyuran ve katılımlarını teşvik eden tüm okul yöneticilerine, sınıf öğretmenlerine, Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Olgun Amcaoğlu: “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklarımızın ürettiklerinden oluşan projeyi, e-kitap olarak derleyerek de önemli bir projeye imza attı.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi ile pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan çocukların edebiyata ve sanata yönelik ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerinde öncülük ettiğini söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklarımızın ürettiklerinden oluşan projeyi, e-kitap olarak derleyerek de önemli bir projeye imza attı” ifadesini kullandı. Bakan Amcaoğlu, “Böylesi aktiviteler düzenleyerek, çocuklarımızın hayatlarına anlam katan Özay Günsel Üniversitesi’ni ve bu projenin oluşmasında katkıları bulunan tüm öğretim elemanları ve öğrencilerimizi içtenlikle kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.