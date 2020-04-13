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Sanatçı Abdukodir Rakhimov, Kovid 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti

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Sanatçı Abdukodir Rakhimov, Kovid 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti
Sanatçı Abdukodir Rakhimov, Kovid 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti

Sanatçılar tarafından farkındalık yaratmak ve dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler ve seramiklere sanat işlenmeye devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Abdukodir Rakhimov ise, dünya geneline yayılan Kovid-19’a karşı verilen mücadeleye destek belirtmek ve uyarılara dikkat çekmek için sanatını tuvale yansıttı.

Sanatçı Rakhimov,  içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çağrılara ve uyarılara uymamız gerektiğini belirterek sağlıklı kalabilmek için evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, seramik veya grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Abdukodir Rakhimov kimdir?

1956 yılında Tacikistan’da dünyaya gelen sanatçı Abdukodir Rakhimov, Tacikistan Sanat Enstitüsü'nden mezun oldu. 1985 yılından bu yana, sanat sergilerinde yer almaktadır. 1987 yılından itibaren SSCB Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994 yılında Beyaz Rusya'nın Vitsebsk kentinde düzenlenen Shagalov sanat festivalinin ödülüne aday gösterildi. 1999 yılında ABD, Colorado, Boulder şehrinde bulunan Boulder-Duşanbe Çayevi’nin teknik tasarımcısıydı. 2009 yılında Berlin kentinde bulunan Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin tasarımcılığını yaptı.

1985 yılında Moskova merkez sergi salonunda "40 Yıllık Zafer" adlı tüm birlik sanat sergisine katıldı. Ayrıca Moskova merkez sergi salonunda “Sovyetler ülkesi” ve “Dünyalar sanatçının gözünden” gibi sanat sergilerine katıldı. 1987 yılında "Ülkenin gençleri" adlı sanat sergisine katıldı. 1988-2014 yılları arasında Japonya, Almanya, Rusya, Belarus, Belçika, Azerbaycan ve İtalya gibi ülkelerde karma resim sergilerine katıldı.

1986 yılında Bangkok Ulusal Müzesi'nde kişisel sergisini açtı. 1987 ve 1989 yıllarında Cezayir Sanat Müzesi'nde kişisel sergileri düzenledi. Ayrıca kişisel sergileri Peru, Rusya, Belçika, Fransa, Bulgaristan, İtalya, ABD ve Almanya gibi ülkelerde açıldı.

Sanatçının eserleri Tretyakov Galerisi'nde, Rusya Modern Tarih Müzesi'nde, Novokuznetsk sanat müzesinde, Nijniy Tagil Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Litvanya Vilnius Kent Müzesi'nde, Vitebsk kentinde bulunan Marc Chagall Müzesi'nde, Fransa’da ve Bulgaristan’daki sanat galerilerinde, ayrıca Rusya, İtalya, Bulgaristan, Fransa, ABD, Almanya, Avusturya ve Çin'de özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

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