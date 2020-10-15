  • BIST 1.183
  • Altın 482,763
  • Dolar 7,9249
  • Euro 9,2692
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu

» »
Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Aktarma istasyonu”, “Samskaralar”, “Ay ışığının parıldayan ipleri” ve “İki sistem” adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu
Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Sanat Müzesi  için; “Aktarma istasyonu”, “Samskaralar”, “Ay ışığının parıldayan ipleri” ve “İki sistem” adlı eserlerini tuvaline yansıttı.

Sanatçı eserlerinden sırasıyla, Aktarma istasyonu adlı eserinde; Clifford D. Simak'ın aynı adlı bilim kurgu romanından uyarlandığını, tüm zihinlerin ortak yanının «Temas» olduğunu ve bu kavramın zihin ortaklığının özü olduğunu vurguluyor.

Sanatçı diğer eseri olan Samskaralar için ise, Hint felsefesindeki samskaraların, bireysel eylemler veya dış koşullar tarafından zihinde bırakılan izlerini yansıtmaya çalışmıştır.

Ay ışığının parıldayan ipleri adlı bu eserde ise, yaratıcılığın bazen bir labirentte dolaşmaya benzediğini kıyaslamış, bir labirentten çıkış yolunu bulan sanatçının, kendini başka bir labirentte bulduğunu vurgulamıştır.Bu iç içe labirentlerin, evrenin çok boyutlu tuvalini birbirine bağladığını yansıtmıştır.

İki sistem adlı son eserinde iseKaos ve Düzen’i vurgulamış: Kaos’un düzenden, düzen’in ise kaostan doğduğunu . Düzen’in, kaostan ayrılamaz ve kaos’un bazen karmaşık bir düzen olarak göründüğünü yansıtmıştır.

Andrey Orazbayev kimdir?

1963 yılında Kazakistan’ın Pavlodar şehrinde doğdu. Pavlodar Endüstri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Grafik tasarım okulunda , Omsk Devlet Pedagoji Enstitüsü sanat ve grafik bölümünde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994’te avangard sanatçı “Yeni Bozkırlar” adlı Pavlodar’da sergiye katıldı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Sanatçı Tetiana Ocheredko yapıları, sokakları ve antik limanı monotip tekniğiyle resmetti12 Ekim 2020 Pazartesi 13:24
  • Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Boğaziçi Üniversitesi Arasında GETEM Koleksiyonuna Erişim Sağlayan İşbirliği.11 Ekim 2020 Pazar 14:02
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yeni Eğitim Dönemi Oryantasyon Etkinlikleri ile Başladı...10 Ekim 2020 Cumartesi 13:32
  • Yakın Doğu Üniversitesi yüz yüze eğitime başladı09 Ekim 2020 Cuma 15:17
  • Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Araştırmacıları İkinci Defa Kıbrıs’a Özgü Örümcek Türü Keşfetti...08 Ekim 2020 Perşembe 15:16
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Başkanı İsmet Ersalıcı IADS Orta Doğu Bölge Büyükleçisi Oldu.07 Ekim 2020 Çarşamba 14:36
  • YDU karantina için elektronik bileklik üretti06 Ekim 2020 Salı 13:25
  • YDÜ Öğretim Üyesi Yücel Yazgın “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” Adlı Kitapta Eş Editörlük Yaptı05 Ekim 2020 Pazartesi 16:33
  • YDU Hastahanesi ve Girne Üniversitesi Hastanesinde ücretsiz acil servis hizmetleri 30 Ekim'e uzatıldı05 Ekim 2020 Pazartesi 16:30
  • Sanatçı Kateryna Ocheredko, Kıbrıs Türk Kültürünü çeşitli yönleriyle monotip baskı tekniği kullanarak resmetti04 Ekim 2020 Pazar 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti