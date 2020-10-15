Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Aktarma istasyonu”, “Samskaralar”, “Ay ışığının parıldayan ipleri” ve “İki sistem” adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Sanat Müzesi için; “Aktarma istasyonu”, “Samskaralar”, “Ay ışığının parıldayan ipleri” ve “İki sistem” adlı eserlerini tuvaline yansıttı.

Sanatçı eserlerinden sırasıyla, Aktarma istasyonu adlı eserinde; Clifford D. Simak'ın aynı adlı bilim kurgu romanından uyarlandığını, tüm zihinlerin ortak yanının «Temas» olduğunu ve bu kavramın zihin ortaklığının özü olduğunu vurguluyor.

Sanatçı diğer eseri olan Samskaralar için ise, Hint felsefesindeki samskaraların, bireysel eylemler veya dış koşullar tarafından zihinde bırakılan izlerini yansıtmaya çalışmıştır.

Ay ışığının parıldayan ipleri adlı bu eserde ise, yaratıcılığın bazen bir labirentte dolaşmaya benzediğini kıyaslamış, bir labirentten çıkış yolunu bulan sanatçının, kendini başka bir labirentte bulduğunu vurgulamıştır.Bu iç içe labirentlerin, evrenin çok boyutlu tuvalini birbirine bağladığını yansıtmıştır.

İki sistem adlı son eserinde ise, Kaos ve Düzen’i vurgulamış: Kaos’un düzenden, düzen’in ise kaostan doğduğunu . Düzen’in, kaostan ayrılamaz ve kaos’un bazen karmaşık bir düzen olarak göründüğünü yansıtmıştır.

Andrey Orazbayev kimdir?

1963 yılında Kazakistan’ın Pavlodar şehrinde doğdu. Pavlodar Endüstri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Grafik tasarım okulunda , Omsk Devlet Pedagoji Enstitüsü sanat ve grafik bölümünde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994’te avangard sanatçı “Yeni Bozkırlar” adlı Pavlodar’da sergiye katıldı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinir.