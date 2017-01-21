Kiralık Aşk ve Seksenler dizileri ile izleyici karşısına çıkan Ayberk Atilla’dan üzücü haber geldi. Usta tiyatrocu kanser savaşına yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.
1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda başladı.
Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla’nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.
ATİLLA'NIN FİLMOGRAFİSİ
Seksenler – 2012-Devam Ediyor
Kiralık Aşk – 2015-Devam Ediyor
Hükümet Kadın 2 – 2014
Hükümet Kadın – 2013
İbreti Ailem – 2012
Leyla ile Mecnun -2012 (konuk oyuncu)
Huzurum Kalmadı – 2011
Babam Sağolsun – 2011
Pulsar – 2009
Neşeli Hayat – 2009
Peri Masalı – 2008
Sevgili Düşmanım – 2008
Gönül Salıncağı – 2007
Kabadayı – 2007
Kötüler Konağı – 2007
Pardon Yani – 2006
Kiralık Oda – 2006
Rüya Gibi – 2006
Bir Demet Tiyatro – 2006
Tadımız Kaçmasın – 2005
Organize İşler- 2005
Hürrem Sultan – 2003
Güneş Yanıkları – 2000
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? – 1999
Konu Komşu- 1999
5 Maymun Çetesi- 1999
Dış Kapının Mandalları- 1998
Bir Demet Tiyatro- 1997
Baskül Ailesi – 1997
Hastane – 1993
Evlere Şenlik – 1993
Zeki Metince – 1992
ROL ALDIĞI TİYARTO OYUNLARI
Koca Sinan : Hakan Altıner\Fazıl Hayati Çorbacıoğlu – Tiyatro Kedi – 2011
Haraşo Hayatlar : Haluk Işık – Adım Tiyatro – 2010
Bana Bir Seyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM – 2002
Yalandan Kim Ölmüş : Clive Exton – Tiyatro Kedi – 2000
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM – 1998
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman – Tiyatro Bakış – 1997
Cahide : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1996
Çetin Ceviz : Barillet ve Gredy – Tiyatro İstanbul – 1996
Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın : Albert Ramsdell Gurney – Tiyatro Bakış – 1995
Saat 9.05 : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1995
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