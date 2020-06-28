Sanatçı Ketevan Shalamberidze, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Aysel”, “Kırmızı Çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Ketevan Shalamberidze, Kıbrıs Sanat Müzesi için, “Aysel” “Kırmızı çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji” adlı üç eserini tuvale yansıtarak sanarseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre daha önce Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıtan sanatçı Ketevan Shalamberidze, bu sefer özgün eserleri “Aysel”, Kırmızı çatılar ile bir şehir” ve “Pozitif enerji”’yi tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ketevan Shalamberidze Kimdir?

1960 yılında Gürcistan’da Tiflis şehrinde doğdu. 1986 yılında Tiflis Devlet Sanat Akademisi’nden mezun oldu. 1986’dan beri Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Birçok kişisel serginin sahibidir.

Bunlardan bazıları;

2019 – “Benliğin Dört Yönü”, “34” Galerisi, Tiflis

2018 – “Sonsuz Uzay”, Kızıl Meydan Galerisi, Tiflis

2013 – ‘Bakuriani 2013’

2012 – “İzlenim”, “Wanda” Galerisi, Tiflis

2009 – Londra’da kişisel sergi

2007 – “Pro-Art” Projesi, Tiflis

2002 – Sadaka Kişisel Sergisi, High Point, Kuzey Carolina

1999 – Tiflis Devlet Müzesi, Tiflis

Ketevan Shalamberidze Birçok Ulusal ve Uluslar Arası Sergilere Katıldı;

2018 – ‘Yaşam ve Tarz’ , Uluslararası Baskı Fuarı, Tiflis

2017 – Kara Meydan, Wanda Sanat Galerisi, Tiflis

2015- “İpek Yolu”, çağdaş ünlü sanatçıların bir sergisi, Xi’an, Çin

2014- Üç Gürcü sanatçının “Yaratıcı Şehir” sergisi, Paris

2012 – Sanat insanları birleştirmek için kelimelere ihtiyaç duymaz …, Salo, İtalya

2001 Gürcistan Kültür Günleri, Beadleston Galerisi, New York

1996 – Uluslararası Sanat Festivali, Edinburgh

1996- Gürcü sanatı “Eski yer” JOVILI, Somerset

1995- “Gürcü Sanatı” Sanat Merkezi, Bakü. Azerbeycan

1990 – ‘Intergraph’ Berlin, Almanya

Ketevan Shalamberidze Birçok Sanat Fuarlarına da Katıldı

2012- Chelsea Sanat Fuarı, Londra

2011 – “Uluslararası Sanat Festivali “ Kadınsı Sanat ” Kadın Sanatçılar Derneği, Trabzon

2010- Londra’da Rus, Asya ve Doğu Sanat Fuarı.

1997 -Uluslararası fuar “Berlin’de Deco 97.” Sergi , “Hobi Galerisi”, Berlin.

Sanatçının eserleri İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Belçika, İtalya, Gürcistan ve diğer ülkelerdeki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.