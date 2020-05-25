Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Ketevan Shalamberidze, dünyada olduğu gibi ülkemizde uygulanan karantina günlerinde sanatını sürdürerek Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.