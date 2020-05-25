Sanatçı Ketevan Shalamberidze, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için karantina
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Ketevan Shalamberidze, dünyada olduğu gibi ülkemizde uygulanan karantina günlerinde sanatını sürdürerek Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanatçı Ketevan Shalamberidze, karantina günlerinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Lefkoşa’nın tarihi mekanları ile Girne Marina’yı tuvale yansıttı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:58
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