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Sanatçı Raperîn cezaevinden izinli çıktı; 31 Temmuz'da cezaevine dönecek

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Sanatçı Raperîn cezaevinden izinli çıktı; 31 Temmuz'da cezaevine dönecek
Sanatçı Raperîn cezaevinden izinli çıktı; 31 Temmuz'da cezaevine dönecek

Kendisini dolandıran, sonra da fotoğrafla şantaj yapan Cüneyt Pala’yı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen müzik öğretmeni ve müzisyen Dilek Demir (Raperîn) Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezevinden izinli çıktı. Açık cezaevinde bulunan Demir, 31 Temmuz’da tekrar cezaevine dönecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Raperîn adıyla tanınan sanatçı Dilek Demir, 29 Nisan 2017'den tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Adalet Bakanlığı Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk günlerde 300 bini bulan doluluk oranı ve virüsün tehlikeli boyutunu dikkate alarak mahkumlara izin sistemi getirdi. Düzenlemeye göre, kapalı cezaevlerinde bulunan ve belli suçlardan yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay ‘koronavirüs izni’ verildi. İzin süresi son gelişmelerin ardından 31 Temmuz’a kadar uzatıldı. Buna göre sanatçı Dilek Demir, Temmuz'da tekrar cezaevine dönecek.

Ne Olmuştu?

Gazetelerin 'İstanbul’da 401 No’lu odada cinayet randevusu!' başlığıyla duyurduğu olayda, Cüneyt Pala isimli bir erkek hayatını kaybetmişti.

Raperîn ve Gülşah Mat, modellik vaadiyle, ‘Fotoğraf Sanatçısı Sarkis Margosyan’ olarak tanıdıkları Cüneyt Pala tarafından dolandırılmıştı. Raperîn ve Mat, hem dolandırıcı Pala’ya kaptırdıkları paralarını hem de elindeki fotoğraflarını geri almak için bir plan yaptılar. Cüneyt Pala ile İstanbul’da bir otel odasında buluştular. Yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralanan Pala, yaşadığı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2018 haziran ayındaki karar duruşmasında Raperîn, 'kasten öldürmek' suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, suçun haksız tahrik altında işlenmesi ve mahkemedeki iyi halleri nedeniyle 12 buçuk yıla düşürülmüştü.

Ekmek ve Gül'den Elif Ekin Saltık'a konuşan Raperîn, "Mahkemede erkek mantığı ile yargılandım,kadınlardan destek bekliyorum" demişti.

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