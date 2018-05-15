Sanatçı Serenad Bağcan’la “Müziğin İyileştirici Gücü” Konulu Müzik Dinletisi YDÜ’de

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Seranad Bağcan’nın “Müziğin İyileştirici Gücü” adı altında vereceği konferansla birlikte müzik dinletisi sunacağı duyuruldu. Etkinlik, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, turuncu salonda halka açık ve ücretsiz yer alacak. Bağcan, etkinlikte müzik ile sağlık arasındaki ilişkiyi ele alarak müziğin iyileştirici gücü ile ilgili bilgiler paylaşacak. Sunumun ardından müzik dinletisi sunacak.

Seranad Bağcan Kimdir?

Müzsiyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğup büyüyen Seranad Bağcan, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu mesleğini hiç yapmayan Bağcan sanata yöneldi. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösteren Bağcan, halası Selda Bağcan'dan piyano dersleri aldı. Daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı. Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ile Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" şeklinde bahsetmektedir. Kişisel gelişim ile de ilgilenen Seranad Bağcan, ruhsal danışmanlık, sujok gibi Uzakdoğu şifa teknikleri ve nefes koçluğu eğitimleri aldı.