Sanatçı ve siyasetçilerden çağrı: Grup Yorum ve Mustafa Koçak adalet istiyor, talepleri ölümler yaşanmadan kabul edilmeli

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümünden müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak'ın taleplerin karşılanması için bir araya gelen sanatçı ve siyasetçiler yaptıkları ortak çağrıda, “Grup Yorum ve Mustafa Koçak adalet istiyor, talepleri ölümler yaşanmadan kabul edilmeli” dedi.

Aralarında Hüseyin Turan, Levent Üzümcü, Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tolga Sağ ve Zülfü Livaneli’nin de olduğu sanatçı siyasetçiler, açlık grevindeki Grup üyesi İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ın durumunu ele alarak, ölümler yaşanmadan neler yapılabileceğini konuştu.

Taleplerin karşılanarak ölüm oruçlarının sonlandırılması için çağrı yapan sanatçı ve siyasetçiler, “Grup Yorum ve Mustafa Koçak’ın ortak talepleri adalettir” dedi.

Sanatçılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları, milletvekilleri ve eylemciler taleplerini şöyle sıraladı:

*İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak’ın taleplerinin kabul edilmesi ve böylece ölüm oruçlarının sonlandırılması için, bir arada yoğun çaba harcanması.

*Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas kurulması.

*Ulusal ve uluslararası basın ve yayın kuruluşlarında direnişlerin haber yapılması, köşe yazılarına konu edilmesi ve gündem-tartışma programlarında dile getirilmesi için gazeteci ve televizyoncularla temas kurulması.

*İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile görüşmek üzere CHP ve HDP milletvekillerinden bir heyet oluşturulması.

*Direnişçilerin taleplerinin TBMM’de daha güçlü şekilde gündeme getirilmesi.

*Avrupa’daki Türkiye konsoloslukları önünde destek açlık grevleri örgütlenmesi.

*Sosyal medyada ölüm orucundakilerin taleplerinin neden kabul edilmediğine dönük İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına sorular sorarak hükûmeti taleplerin kabulüne zorlamak.

Metinde imzası bulunan isimler

Ahmet Gökçek (İbrahim Gökçek’in babası), Ali Ekber Eren (müzisyen), Ataol Behramoğlu (şair-yazar), Ayşe Hür (gazeteci-yazar), Can Dündar (gazeteci-yazar), Cenk Dost Verdi (oyuncu), Defne Halman (oyuncu), Didem Baydar Ünsal (HHB avukat) Direnişler Meclisi, Erdal Bayrakoğlu (müzisyen), Erk Acarer(gazeteci), Grup Yorum, Haluk Tolga İlhan (müzisyen), Hasan Koçak (Mustafa Koçak’ın babası), Hüda Kaya (HDP Milletvekili), Hüseyin Turan (müzisyen), Levent Üzümcü(oyuncu) Leyla Güven (HDP Milletvekili), Mehmet Özer (fotoğraf sanatçısı), Muharrem Temiz(müzisyen), Nazım Alpman(gazeteci), Orhan Aydın (oyuncu), Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP Milletvekili), Pınar Aydınlar( müzisyen), Seda Şaraldı (HHB avukat), Sezai Temelli (HDP Milletvekili), Suavi(müzisyen), Şebnem Korur Fincancı(TİHV Başkanı), Tolga Sağ (müzisyen), Zülfü Livaneli (müzisyen-yazar).