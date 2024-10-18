Sanatçı Yaşar Ersoy: Rezillikleri Tiyatroya Benzetmeyin!

Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy, Meclis'te yaşananları tiyatroya benzetenlere tepki gösterdi. Ersoy, "Ben dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim" diyen Sofokles gibi büyük yazarların, insanlığı aydınlatmak için emek harcadığını hatırlatarak, tiyatronun insanlık tarihi kadar köklü ve aydınlatıcı bir sanat dalı olduğunu belirtti. "Tiyatro, tepeden tırnağa insandır" diyen Ersoy, sanatın toplumsal bir işlevi olduğuna dikkat çekti.

Bertolt Brecht'in tiyatroya dair çağrısını anımsatan Ersoy, günümüzdeki anlayışla insanların ışığa çıkamadığını ve değişim sağlayamadığını vurguladı. "Tiyatro, bütün sanatları bünyesinde toplayan toplumsal bir sanattır" diyerek, sanatın yaşamı ve insanları iyileştirmedeki rolünü öne çıkardı.

Ersoy, gazetecilere, siyasetçilere ve yurttaşlara tiyatroya gelme çağrısında bulundu. "Gelin ve görün, yaratıcı emeğimizle nasıl bir şeyler yapıldığını, umuda dair nelerin var olduğunu" diyen sanatçı, tiyatronun ahlaksızlıkları temizlemeye çalıştığını ifade etti.

Son olarak, "Tiyatro bir halk okuludur. Kapımız açıktır, çekinmeyin" diyerek, herkesi sahneye davet etti ve yaşanan olumsuzlukların tiyatroyla ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.