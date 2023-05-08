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Sanatçılardan saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na destek

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Sanatçılardan saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na destek
Sanatçılardan saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Erzurum’da miting sırasında yaşadığı taşlı provokasyona sanatçılar tepki gösterdi. Tarkan, "Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde." paylaşımında bulunurken, Cem Yılmaz, “Geçmiş olsun Ekrem başkan. Ekrem İmamoğlu bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz” ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingine başladığı sırada taşlı provokasyon düzenlenmesine sanatçılar tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yaşananlara ilişkin tepki gösteren sanatçıların mesajları şöyle:

Tarkan: Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar.
Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur” deme zamanı. Tekrar “birlik” olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle…

Cem Yılmaz: “Her Şey Çok Güzel Olacak' Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan. Ekrem İmamoğlu bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz.”


Şahan Gökbakar: “Organize kötülük sınır tanımıyor. Bazen hakaret ediyor, bazen taş atıyor, bazen deli saçması iftiralarla algı yapıyor, ayrıştırıyor, nefret ekiyor, bölüyor! Asla utanmıyor. Sınırsızca saldırıyor ve açıkca tehdit ediyor. Erzurum da yaşanan olaylar da, terör üzerinden ülkenin yarısından fazlasına atılan iftiralar da akıl alır gibi değil. İyi, vicdanlı, sağduyulu ve bu Cumhuriyeti çok seven insanlar olarak, beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız. Onurlu, gururlu şerefli ve namuslu hayatlarımızı sevgi ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız hiç merak etmeyin!”

Sarp Apak: “Bunu da gördük. Sorumluların hepsini hesap verirken de görürüz umarım. Çok geçmiş olsun #Erzurum ve sayın Ekrem İmamoğlu”

Hayko Cepkin: “Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Sizlere ve halkımıza da geçmiş olsun. İlk be son denemeleri olarak kalması dileklerim ile…”

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