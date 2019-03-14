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Sanatçıların basına tanıtımı Girne Halk Kütüphanesi’nde yapıldı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 11 Mart – 19 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Sanatçıların basına tanıtımı Girne Halk Kütüphanesi’nde yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması kapsamında Türkiye, İran,Hindistan, Brezilya, Sırbistan , Bosna Hersek ve Makedonya olmak üzere, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden kuzey Kıbrıs’a gelen sanatçılar, KKTC’li sanatçılarla birlikte çeşitli aktivitelerde bulunuyor.

Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışmalarını sürdüren sanatçıların Basına Tanıtımı, bugün, Girne Halk Kütüphanesi’nde yapıldı.

Etkinlikte konuşan, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması koordinatör ve Küratörü İpek Denizli Karagöz, organziasyonu düzenlemekteki amaçlarını anlattı.

Karagöz, Yola çıkarken , hedefin Girne’de bir kadın sanatçılar müzesi oluşturmak olduğunu ifade etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok da,organizasyon kapsamında, kadın sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, sanat çalışmalarında , sanatçı, kurum kuruluşlar arasında maddi manevi işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Kent Belediyelerinin, kent sakinlerine beledi hizmetler yanında, kültür sanat faaliyetleri sunma görevi de bulunduğunu dile getirdi.

Kısa bir süre önce, Girne Lojistik destek komutanlığına ait bir binanın belediye tarafından satın alındığını ve burada bir kent müzesi hayata geçirileceğini dile getiren Güngördü, kente, söz verdikleri gibi bir kadın sanatçılar müzesini de kazandıracaklarını vurguladı.

Etkileşimli Drama Derneği as Başkanı Özgür Umut da, Uluslararası kadın sanatçılar sanat buluşması organizasyonunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmaları sonucunda tamamlayacakları eserleri 18 Mart tarihinde İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

1 Nisan tarihinde de Girne’ye taşınacak olan sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

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