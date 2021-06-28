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“SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ” İsimli Sergi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yarın Açılıyor

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“SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ” İsimli Sergi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yarın Açılıyor.
“SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ” İsimli Sergi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yarın Açılıyor

“Sanatın İyileştirici Etkisi”  isimli sergi, Kültür Dairesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi iş birliğinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açılıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın açılacak sergide, Kültür Dairesi koleksiyonunda bulunan Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın 2009-2019 yıllarında ödül alan eserlerinden bir seçki sergilenecek.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü Öğrencisi Ferah Racioğlu Aytekin’in mezuniyet projesi dahilinde gerçekleştirilecek sergi kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının koridorları, merdiven ayakları ve asansörleri 8 Temmuz 2021 tarihine kadar sanat galerisine dönüştürülecek.

AKPOLAT

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat konuyla ilgili açıklamasında,  Daire’nin koleksiyonunda bulunan sanat eserlerini zaman zaman kamu yararına düzenledikleri geçici sergilerle sanatseverlerle buluşturduklarını ifade ederek bu sayede hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına sanatla moral verebilmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

AYTEKİN

Proje sorumlusu Ferah Racioğlu Aytekin de, COVİD-19 pandemisiyle sağlığın öneminin daha çok kavrandığı bu günlerde mezuniyet projesini hazırlarken, sağlık ve sanatı buluşturacak, hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına sanatla moral verecek bir proje yapmayı hayal ettiğini kaydetti.

Aytekin, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında, yalnızca hastalık veya sakatlığın olması durumunun değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik durumunun da yer aldığını belirterek, dünyada örnekleri olan hastanelerin sanat galerisine çevrilmesi projesini ülkemizde de hayata geçirmek için harekete geçtiğini ifade etti.

KEÇECİ

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Gökçe Keçeci ise proje ile ilgili açıklamasına Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonunda yer aldığı gibi kamu yararına uygulanan tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Keçeci, ‘Sanatın İyileştirici’ etkisi adlı projenin kamu yararına yapılacak olan projelere örnek olmasını temenni ettiğini de belirtti.

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