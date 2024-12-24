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Sanatın, Yapay Zeka ile Dansı: “Muhtelif” Girne’de Ziyarete Açılıyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Gökhan Okur’un dört yıllık çalışmalarını bir araya getiren kişisel sergisi “Muhtelif”, 24 Aralık Salı günü saat 18.30’da Girne ARTS ROOM’da sanatseverlerle buluş
Sanatın, Yapay Zeka ile Dansı: “Muhtelif” Girne’de Ziyarete Açılıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Gökhan Okur’un dört yıllık çalışmalarını bir araya getiren kişisel sergisi “Muhtelif”, 24 Aralık Salı günü saat 18.30’da Girne ARTS ROOM’da sanatseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Gökhan Okur’un 2020’den bugüne üzerinde çalıştığı ve farklı temaları içeren “Muhtelif” adlı kişisel sergisi, 24 Aralık Salı günü saat 18.30’da ARTS ROOM’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Doç. Gökhan Okur’un dört yıldır titizlikle sürdürdüğü bu projede, ağırlıklı olarak manuel yöntemlerle oluşturduğu imgelerin, dijital kolajların ve grafik biçimlerin serigrafi tekniğiyle baskı resme dönüşmüş halleri yer alıyor. Sergide ayrıca, Doç. Gökhan Okur’un el eskizlerinin yanı sıra, daha önce yaptığı çalışmaların yapay zeka teknolojisiyle yeniden biçimlendirilmiş varyasyonları da yer alıyor. Bu yönüyle “Muhtelif” kişisel sergi, hem geçmişin hem de teknolojinin bir araya geldiği yenilikçi bir sanat deneyimi sunuyor. Sergi 25 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.

Doç. Gökhan Okur: “Sanatın temel ilkelerinden ve grafiğin eşsiz görsel dilinden yararlanarak insana dair öyküleri anlatıyorum.”

“Çalışmalarımın temel felsefesi, insanın doğaya karşı bir alternatif üretme kapasitesine dayanıyor. Doğaya ait oluşumların karşısında insan eliyle inşa edilen biçimler, yapılar ya da sistemler, benim için bir seçenek yaratma çabasıdır” ifadelerini kullanan Doç. Gökhan Okur, “Sanatın temel ilkelerinden ve grafiğin eşsiz görsel dilinden yararlanarak insana dair öyküleri anlatmayı tercih ediyorum” dedi.

Geleneksel yöntemlerin sanatçılar için özellikle de tasarımcılar için ayrıcalık olduğuna inandığını vurgulayan Doç. Gökhan Okur, “Bununla birlikte, teknolojinin sanatı ve tasarımı sürekli değiştiren, yeniden biçimlendiren ve farklı boyutlara taşıyan güçlü bir etken olduğunu düşünüyorum” dedi. Çalışmalarında yapay zekayı kullanırken heyecan duyduğunu belirten Doç. Gökhan Okur, “Çizimlerimi, yapay zekaya girdiğim yönlendirici metinlerle yeniden şekillendirmek, hem zaman kazanmamı hem de farklı perspektifler keşfetmemi sağlıyor. Yapay zekanın sunduğu görsel olanakları, aynı zamanda kendim için bir öğrenme aracı olarak da görüyorum” dedi.

Doç. Gökhan Okur kimdir?

1969’da Ankara’da doğan Doç. Gökhan Okur, Trakya Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve sanatta yeterlik (2010) programlarını tamamladı. 1998-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Gökhan Okur, 2006’dan itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde akademik kariyerine devam ediyor. Sanatsal üretimlerini ise 2018’den bu yana Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde sürdürüyor. “Görsel Notlar”, “Kılçık I”, “Kılçık II” ve Platform-A’da gerçekleştirdiği kişisel sergilerin yanı sıra, birçok karma sergiye de katılan Doç. Gökhan Okur, grafik tasarım ve baskı sanatlarına yenilikçi yaklaşımlarıyla katkı sağlamaya devam ediyor. 

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