Sanayi Bölgesinde iş kazası!

Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde bir iş yerine ait depo içerisinde çalışan 64 yaşındaki Adnan Özer bugün öğle saatlerinde iş kazası geçirdi.
Depo içerisinde sende yapımı için kaynak çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşen Adnan Özer ağır şekilde yaralandı
Adnan Özer Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
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