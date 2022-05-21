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Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

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Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, beraberindeki heyetle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Sanayi Odası açıklamasına göre, samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkiler ele alınırken, Antalya özelinde iki birlik arasındaki mevcut iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, KKTC’de sanayicinin zor zamanlar geçirdiğini bunun temelinde siyasi istikrarsızlığın ve bürokratik yapıdaki hantallığın önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise KKTC’de yaşanan siyasi istikrarsızlığı üzülerek takip ettiklerini ve bu durumun biran evvel çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci en büyük yabancı ortaklı şirket barındıran ili olduklarını belirtti. ATSO’ya bağlı 49 ayrı sektör komitesi bulunduğunu, odanın gelir kaynaklarını yüzde 30’nun aidat, geriye kalanının ise hizmet bedelleri, belgelendirme, bilirkişi raporları, dış ticaret, ihracat, ulaşım belgeleri gibi hizmetlerle sağladıklarını söyledi.

Kamacıoğlu ise KTSO’nın gelirlerini arttırmayı arzu ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu bağlamda ATSO’nun tecrübelerinden de yararlanmak istediklerini ifade etti.

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