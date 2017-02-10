 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Sanayi Odası Berlin’de “Fruıt Logıstıca 2017” fuarına katıldı

» »
Sanayi Odası Berlin’de “Fruıt Logıstıca 2017” fuarına katıldı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Berlin’de düzenlenen yaş meyve-sebze fuarı “Fruit Logistica 2017”ye katıldı.

Odanın 8-10 Şubat tarihlerindeki fuara “North Cyprus” markasıyla katıldığı ve Koop Süt’ün stantta aktif olarak yer alırken, Sanayi Odası görevlilerinin ise ülkede üretilen yaş meyve-sebze hakkında bilgi vererek broşür dağıttığı kaydedildi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da katılarak, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti.

Fuara bu yıl 3 binin üzerinde özel şirket ve 130 ülke katıldı. Üç gün süren fuarı ilk iki günde 70 binin üzerinde ziyaretçinin ziyaret etmesi ise tarihi rekor olarak anılıyor. Fuar, bugün sona eriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Bunun yasalardaki yeri çok açık ve nettir. Sorumluluk işverenindir"09 Şubat 2017 Perşembe 15:49
  • YKP, KTHY’yle ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunu değerlendirdi09 Şubat 2017 Perşembe 15:44
  • “CYPFRUVEX ve TÜK personelin özlük hakkı ve fazla mesai sorunu çözüldü”09 Şubat 2017 Perşembe 15:43
  • Dört öğretmen sendikası kayıp şahıslar komitesi laboratuarını ziyaret etti09 Şubat 2017 Perşembe 15:19
  • Tarlada ani ölüm...09 Şubat 2017 Perşembe 14:31
  • Ercan Havalima'nında Uyuşturucu09 Şubat 2017 Perşembe 14:26
  • İdris'ten ırkçı olaylarla ilgili çağrı!09 Şubat 2017 Perşembe 14:04
  • 200 baş kuzu damızlık olarak satılacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:15
  • Çevre Bakanlığı ile LTB, Dikmen’e hayvan barınağı kurulması konusunda protokol imzaladı09 Şubat 2017 Perşembe 13:12
  • KTOEÖS Basın Açıklaması09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti