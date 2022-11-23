Sanayi Odası: Düzce’de meydana gelen depremde yaralananlara acil şifalar dileriz

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), bu sabah Türkiye’nin Düzce ilinde meydana gelen deprem nedeniyle “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) olarak bu sabah Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem bizleri derinden üzmüştür. Depremde can kaybı olmaması tesellisinin yanında, afette yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”
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