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Sanayi Odası: “KKTC - TC arasında elektrik kablo projesi önemli”

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Sanayi Odası: “KKTC - TC arasında elektrik kablo projesi önemli”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nü maliyetlerin düşürülmesi açısından bir “milat” olarak tanımladı.

Konuyla ilgili Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nde ilgili değişiklikleri yaparak yenilenebilir enerji yatırım yapan sanayicilere mahsuplaşma ve satın alma imkânını sağlayarak, enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan başta Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sunat Atun olmak üzere bu konuda emek veren herkese teşekkür ederiz.

Bu tüzük değişikliği bir reform niteliğindedir ve sanayicilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi açısından bir milattır” denildi.

Açıklamada, tüzüğün etkin olarak çalıştırılması ve yenilenebilir enerji alanındaki desteklerin artırılmasıyla birlikte daha fazla alanda yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılabilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

“KKTC-TC ARASINDA ELEKTRİK KABLO PROJESİ ÖNEMLİ”

KKTC- TC arasında çift taraflı çalışacak elektrik kablo projesine de değinilen açıklamada,  “Proje ülkemizde elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, elektrik piyasasında arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerjiden üretilen fazla elektriğin satılabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

“DESTEĞE HAZIRIZ”

Açıklama şöyle devam etti:
“KTSO olarak anavatan Türkiye’mizden su temini projesinden sonra kablo ile elektrik projesinin toplum refahı, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından en uygun şartlarda ve sürede hayata geçirilmesini savunmaktayız. Bu projenin hayata geçirilmesi hususunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz.”

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