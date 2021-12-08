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Sanayi Odası: Sanayi Bölgelerini Kirletenler Cezalandırılmalı

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Sanayi Odası: Sanayi Bölgelerini Kirletenler Cezalandırılmalı
Sanayi Odası: Sanayi Bölgelerini Kirletenler Cezalandırılmalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sanayi bölgelerini kirletenlere ceza yazılması için yetkili mercileri göreve çağırdı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2-3 ay önce temizleyip kamyonlarca çöp attığımız bölgeler yeniden eski pis haline dönmüş durumda. Çöplerin içeriği, bize bu çöp sahiplerinin bölge sakinleri olduğunu açıkça göstermektedir. Yasal gücü elinde bulunduranların harekete geçip somut bir şekilde ortada olan ve hatta kameralar tarafından da tespit edilen bu suçların cezasını kesmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde cezasız kalan bu suçlar tekrarlanacaktır” denildi.  

Yasal yetkileri olmadığı halde odanın ilgili belediyelerin de yardımıyla Lefkoşa, Alayköy ve Gazimağusa’daki sanayi bölgelerinden sayısı yüzleri aşan miktarda kamyonlarca çöp attırdığı ve otları temizlettiği ifade edildi. 

Açıklamada, “Tüm bu uğraşlarımızın sonucu,  maalesef umut verici ve motive edici olarak yansımamaktadır. Özellikle çevre temizliği konusunda bazı sanayi bölgesi sakinleri oldukça duyarsız, umursuz ve vurdumduymaz bir tutum içerisindedir” denildi.

Açıklamada ayrıca organize sanayi bölgelerinin Sanayi Odası’nın liderliğinde, bölgedeki sanayicilere devredilmesi bu amaçla Meclis’te bulunan organize sanayi bölgeleri ile ilgili düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiği belirtildi.

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