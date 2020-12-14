Sanayi Odası, Süt Ürünleri İmalatçıları Ve Hayvancılar Birliği AB Destek Ofisi Önünde Eylem Ve Basın Açıklaması Yapacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, AB Destek Ofisi önünde eylem ve basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, AB Destek Ofisi önünde eylem ve basın açıklaması yapacak.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 12.00’de yapılan eylemin başlıca gerekçelerinin, “AB’deki hellim coğrafi işaret tescili konusunda Kıbrıslı Rum makamların Kıbrıslı Türkleri dışlayacak şekilde tescili tek taraflı elde etmek için AB makamlarına baskı kurmasını protesto etmek” ve “AB Komisyonunun, hellimin iki toplumun ortak kültürel ürünü olduğunu unutmadan, hakkaniyetli, adil ve Adadaki gerçeklere uygun şekilde karar almasını sağlamak” olduğu açıklandı.