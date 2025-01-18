Sanayi Odası: Trafik artık hükümetin önceliği haline gelmelidir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkede trafik kaosu ve trafik kazalarının ciddi kronik sorunlarından birisi olmaya devam ettiğini kaydederek, trafiğin artık hükümetin önceliği haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, ölümlü trafik kazalarının endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edilerek, 2024’te trafikte 50 kişilik can kaybının 2007’den bu yana en yüksek rakam olarak istatistiklere geçtiğine dikkat çekildi.

2025 yılında ise ilk 17 günde 7 kişinin hayatını kaybetmesinin durumun vahametini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

“İnsanlarımız yollarda can verirken, hükümetin tedbir almak için herhangi bir çalışma ya da girişim yapmaması düşündürücü ve üzüntü vericidir. Bugün trafiğe çıkan kimsenin evine sağlıklı döneceğinin garantisi yoktur. Trafikteki kaos herkesi tehdit etmektedir.

Geçmişte trafikle ilgili yapılan ya da yapmaya çalışılan birçok çalışma, proje, seferberlik tamamlanamamış ya yarım kalmış ya da tam uygulanamamıştır.

Evet, sürücü hataları vardır ama trafik kazalarını salt sürücü hatasına bağlamak doğru değildir. Trafikte bugünkü keşmekeşin birçok sebebi vardır. Tüm sebepler ele alınarak ciddi bir çalışma yapmak ve gerçek anlamda bir seferberlik düzenlemek şarttır.”

“TOPLU TAŞIMA AĞI KURULMASI İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREK”

Açıklamada, "nüfusu, KKTC nüfusundan iki kat fazla olan Güney Kıbrıs’ta daha az trafik kazası meydana geldiğine" de dikkat çekilerek, neler yapılması gerektiği konusu ciddi bir çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

Yollardaki yetersizlik, yıpranma, altyapı sorunları gibi yol güvenliği sorunlarına da değinilen açıklamada, bu konuda devletin tasarruf etmemesi, seyrüsefer ücretlerinden alınan yüklü paranın, maliye kasasına değil, trafik altyapısına harcanması gerektiği kaydedildi.

Araç güvenliğinin de önemsenmeyen konulardan birisi olduğu ama birçok kazanın bu nedenle meydana geldiği savunulan açıklamada, ülke şartlarına uymayan ya da trafiğe çıkamayacak kadar eski araçların yarattığı riskler vurgulandı.

Düzenli toplu taşıma ağı olmaması nedeniyle ülkede trafiğin kaldıramayacağı kadar araç olduğu dile getirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Hükümetin ve belediyelerin herkese hizmet edecek gerçek anlamda bir toplu taşıma ağı kurmak için ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir.

Kontrolsüz nüfus artışı ve trafiğimize alışkın olmayan yabancılar yollarda kazalara neden olmaktadır. Bu konuda bir eğitim süreci kaçınılmazdır.

Trafikte denetim ve caydırıcılık konusunda da yetersiz kalınmaktadır. En önemlisi de eğitim ve bu eğitimin içselleştirilmesidir. Elbette eğitim kısa sürede başarılacak bir konu değildir ama bu konuda bir yerden ciddi bir şekilde başlamak gerekmektedir.”

Bugün dünyada başka ülkeler trafikteki sorunlarını nasıl çözdüğüne bakılması ve üzerinde çalışılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Canımız yandığında feryat etmekle, daha sonra da unutmakla ne trafiği ne de başka kronik sorunları çözebiliriz.” denildi

Açıklamada, hükümetin ve tüm paydaşların trafikle ilgili bir "seferberlik" düzenlemesi gerektiğinin altı çizildi.