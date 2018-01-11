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Sanayi Odası: “Tüm partilere sorumluluk düşüyor”

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Sanayi Odası: “Tüm partilere sorumluluk düşüyor”
Oda,  ocak ayı içerisinde alınması gereken hayati kararlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu ortamda sadece siyaset ve koalisyon düşünmenin doğru olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), içinden geçilen ortamın kolay olmadığını, ancak  siyaset kurumunun  bir noktada ortak çalışabilmesi  ve  piyasayı kaosa sokmayacak şekilde  politikalar uygulaması gerektiğini kaydederek, “Tüm partilere burada ciddi bir sorumluluk düşüyor” dedi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, üreten  tüm kesimlerin, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlemekte olduğu ifade edildi ve şunlar dile getirildi:

“Ocak ayı içerisinde, alınması gereken hayati kararlar var. Buna salt kamuda maaş ödemesi olarak bakmamak gerekiyor. Belediyelerle ilgili mali sorunların ortadan kaldırılması için atılacak adımlar var. 2018 bütçesi geçmedi. TC- KKTC arasında yeni bir mali protokol henüz yürürlükte değil. Bu ortamda, sadece siyaset tartışmak, sadece koalisyon tartışmak doğru değil.”

Aynı anda, siyasi rekabet yanında, toplumsal uzlaşıyı destekleyecek adımların  atılabileceği vurgulanan açıklamada, aksi halde, siyasi istikrarın yanında, ekonomik istikrarın  da daha kötü  noktaya ulaşacağı ileri sürüldü.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ”

Açıklamada, başkanlık sistemine işaret edilerek, “Bu çerçevede, ülkemizde siyasi istikrarı getirecek, her 2- 3 yılda bir yeni bir genel seçime olanak tanımayacak başkanlık sisteminin de tartışılmasını istiyoruz. Sanayi Odası olarak bu tartışmalara katkı koymaya hazırız” denildi.

Siyasi rekabetin had safhaya uzandığı bu dönemde, halkın yaşamsal sorunlarını görmezden gelen ve salt yeni bir seçime odaklanan siyaset kurumuna  halkın güvenin azalacağı öngörülen  açıklamada, “Bir taraftan siyasi rekabet, diğer yandan yaşamsal sorunların çözülmesi için ortak inisiyatif üstlenmek…  Bu ülkenin üreten kesimi olarak beklentimiz budur” ifadelerine yer verildi.

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