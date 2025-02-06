Sanayi Odası: Yabancı işçi getirme yetkisi yeniden odalara verilmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yabancı işçi getirilme yetkisinin yeniden meslek odalarına verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından iptal edilen protokol kapsamında, işletmelerin tek tek teminat mektubu yatırmak yerine, bu sorumluluğu meslek odalarının üstlendiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamanın iptaliyle iş dünyasının gereksiz bürokrasiyle uğraşmak zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Üreticiler ve iş insanları, alıştıkları ve işlevsel buldukları sistemin devam etmesini talep istemektedir. Ayrıca odalar, bu işlemleri yapabilmek için yatırım yapmış, azımsanmayacak oranda personel istihdam etmiştir. Bakanlık karar alırken hiç bunlar düşünülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Sanayi Odası, Bakanlığı, sistemin yanlışlarını düzeltmeye, ülkeye yabancı işçi getirmeyi istismar edenleri cezalandırmaya ve odaların sorumluluk üstelendiği uygulamayı yeniden yürürlüğe koymaya davet etti.