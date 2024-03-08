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Sanayi Odası, yangın konusunda iş yerlerinde koruyucu önlemlerin önemine vurgu yaptı

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dadan yapılan yazılı açıklamada, Tel-İş Ltd. (Sırdaş), Gürdağ Trading Industry Ltd. ile Işıl Reklam Ltd. gibi ülkenin önemli ve köklü üç büyük işletmesinin yangın sonucu kül olmasının kendilerini derinden üzdüğüne işaret edildi.
Sanayi Odası, yangın konusunda iş yerlerinde koruyucu önlemlerin önemine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, iş yerlerinde yakın zamanda art arda yaşanan büyük yangınların, eksiklikleri yeniden gündeme getirdiğine işaret ederek, bedeli çok ağır olan bu acı olayların en az zararla atlatılması için eksikliklerin ivedi bir şekilde tamamlanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Tel-İş Ltd. (Sırdaş), Gürdağ Trading Industry Ltd. ile Işıl Reklam Ltd. gibi ülkenin önemli ve köklü üç büyük işletmesinin yangın sonucu kül olmasının kendilerini derinden üzdüğüne işaret edildi.

Yangınlarda yaralanma ve can kaybı olmamasının tek teselli kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Çıkan büyük yangınlarda zararın en aza indirgenmesinde zamanında ve yerinde müdahalenin yadsınamaz bir önemi olduğu açıktır. Bu bağlamda, itfaiyemizin bu tip sanayi yangınlarında yetersiz kaldığını üzülerek gözlemledik. Aynı zamanda büyük bir ekonomik kayba neden olan bu tip yangınların önüne geçilebilmesi için el birliğiyle, seferberlik ruhuyla itfaiyemizin günlendirilmesi kaçınılmazdır. Yangın her ne kadar zarara yol açsa da, hasarın büyümesi önüne geçilemeyecek bir olay değildir. İşletmelerimizin de olası yangın risklerini belirlemeleri ve yangının çıkmasını önleyici proaktif koruyucu önlemler almaları önem arz etmektedir. Yangından zarar gören firmalarımızın bir an önce yaralarını sarmasını ve üretime yeniden başlamalarını dileriz. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak dayanışma içerisinde, yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

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