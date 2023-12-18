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Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na yerli ürün desteği

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehirde yaşayan ayrımsız herkese karşı sorumluluk ilkesiyle hareket ederek yoksulluk sınırı altında olan bireylere yemek hizmeti sunduğu Paylaşım Mutfağı, kurum ve kuruluşların destekleri devam ediyor.
Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na yerli ürün desteği

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) da 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası'na özel olarak Paylaşım Mutfağı’na değerli bir katkı sağladı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Bandabuliya içerisinde bulunan Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek, üyelerinden toplanan katkıları sundular. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşen ve mutfağın işleyişi konusunda bilgiler alan Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinin devam edeceği mesajını verdi.

Başkan Harmancı da Sanayi Odası’na teşekkür ederek, özellikle Yerli Ürünler Haftası’nda yapılan bu katkının çok değerli olduğunu ifade etti. 
Paylaşım Mutfağına katkı koyan şirketler de şu şekilde sıralandı: Ektam Kıbrıs Ltd, Mustafa Hacı Ali Ltd., Birel Sütçülük, Gülgün Süt Ürünleri, Ustam Ltd, Can-Ser Ltd, Bülent Çıraklı Ltd, Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Ltd

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