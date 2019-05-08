Sanayi Odası’ndan LTB’nin Lefkoşa’da yeni kapılar açılması talebine destek

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO)’ı ziyaret ederek hem 33. Genel Kurulda seçilen Candan Avunduk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu tebrik etti hem de LTB’nin başkent Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılması konusundaki görüşlerini Oda yetkilileriyle paylaştı. Görüşme sırasında Sanayi Bölgesi’nin durumu ve yapılması gerekenler, Sanayi’deki telli bölge, LTB-Sanayi Odası arasında bir teknik komite kurulması konuları da görüşüldü.

Başkan Harmancı yeni yönetime başarılar diledi

LTB Başkanı Harmancı ülke için, ekonomik yaşam için çok önemli bir kuruluş olan KTSO’nın 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen 33. Genel Kurulda seçilen Candan Avunduk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu tebrik etti ve yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Harmancı belediyenin daha önce olduğu gibi başta Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi olmak üzere birçok konuda Oda ile işbirliğini sürdüreceğini ifade ederek bu işbirliği ile çok yararlı sonuçlar almalarının mümkün olduğunu kaydetti. Başkan Harmancı bu konuda LTB ile KTSO’nun ortak bir komite kurmasını önerdi.

Harmancı: “Belediye Reformu’nun bir parçası haline gelirse çok iyi bir Sanayi Bölgesi yaratılabilir”

Sanayi Bölgesi’nin yeni bir yapıya dönüştürülmesi ihtiyacının yıllardır ortada olduğunu ama bunun bir türlü hayata geçemediğini kaydeden Başkan Harmancı, “Sanayi Bölgesi’nin yenilenmesi Belediye Reformu’nun bir parçası haline gelirse finansını kendi yaratacağı bir modelde çözülebilir. Tüm paydaşlar ile işbirliği içinde çok iyi bir Sanayi Bölgesi yaratılabilir.” dedi.

Harmancı: “Başkent’te yeni geçiş kapılarının açılması sanayiciler için de önemli”

Kuzey ve Güney Lefkoşa’da geçiş kapılarının arttırılması ve bu sayede geçişlerin ve trafiğin rahatlaması amacı ile Lefkoşa Rum Belediyesi ile görüş birliğine varmasının ardından çeşitli temaslar yürüten LTB, Sendikal Platform üyeleri ile başlattığı ortak sivil bir inisiyatif oluşturulması önerisini bu kez de Sanayi Odası’na aktardı. Devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında STÖ’ler ile yerel diplomasi trafiği başlatan LTB Başkanı Harmancı her geçen gün ihtiyacı daha da fazla artan Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılması ile ilgili inisiyatif başlattıklarını ve tüm ilgili kurum-kuruluşlarla hep birlikte bu talebin daha da güçleneceğine vurgu yaptı. Mağusa kapısının araçlı geçişlere, Baf kapısının ise yaya geçişlerine açılmasının kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Harmancı, bunun acil bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi

Avunduk: “Ortak komite önerisine de yeni kapıların açılmasına da sıcak bakıyoruz”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da LTB Başkanı Harmancı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Başkanın Sanayi Bölgesi ile ilgili sürekli bir şeyler yapalım dediğini ve bunu söylemde bırakmayarak eyleme/faaliyete döktüğünü ifade etti. Ortak komite önerisinin çok önemli olduğunu, belli zamanlarda değerlendirmeler yapılmasının ikili ilişkilere çok büyük bir katkısı olduğunu vurgulayan Avunduk, yeni kapıların açılması konusuna da sıcak baktıklarını kaydetti.