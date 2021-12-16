Sanayi Odası:Yerel Üretime Sahip Çıkmalıyız

“ÜRETİM DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE EKONOMİSİ DEMEKTİR”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), pandemi döneminde yerli üretimin öneminin bir kez ortaya çıktığını belirterek, yerel üretime sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Oda, “Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretim daha güçlü bir ülke ekonomisi demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, daha çok iş, daha çok aş, daha çok istihdam demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, kazançtır, zenginliktir, refahtır” dedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, 12-18 Aralık’ın ülkede, “Yerli Ürünler Haftası” olarak kutlandığı belirtilerek, yerli ürün ve yerli üretimin ülkelerin ekonomileri için çok önemli bir olgu olduğu vurgulandı, özellikle pandemi döneminde bunun çok daha iyi anlaşıldığı ifade edildi.

“YERLİ ÜRÜN VE YERLİ ÜRETİM VAR OLMAMIZIN CAN SİMİDİ”

“Yerli ürün ve yerli üretim var olmamızın can simidi” denilen açıklamada, “Salgın kapılarımızı kapattığında bunun önemini bir kez daha anlamış olduk. Üretimin sığınabileceğimiz en güvenli liman olduğunu da bir kez daha gördük” ifadeleri kullanıldı.