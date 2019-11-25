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Sanayi Sicil Yasa Tasarısı komiteden geçti

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.
Sanayi Sicil Yasa Tasarısı komiteden geçti

Meclisten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı” ve “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek oybirliğiyle onayladı.

 “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı”nın Genel Gerkçesi şöyle:

Ülkemizde planlı sanayileşmenin sağlanması, sanayi politikalarının ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi, sanayi sektörünün takip edilmesi, sektöre yön verilmesi, sanayi ile ilgili istatistik ve raporların güncel olarak görülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Sanayi İşletmesi olarak faaliyet gösteren  gerçek veya tüzel veya kamu tüzel kişilerin denetim altına alınarak sicil kayıtlarının yapılması amacıyla; sanayi işletmesi gerçek ve tüzel kişilerin sanayi siciline başvurularını, kayıtlarını, sanayi sicil belgesinin düzenlenmesini, değişiklik, vize ve iptal işlemlerini, yıllık işletme cetvelleri, ürün sınıflaması, sanayi işletmelerinin yükümlülüklerini ve idarenin görev ve yetkilerini, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak olan yaptırımları düzenleyen “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliği ile onayladı.

“Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

KKTC Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası’nda beş olan ilçe sayısının Lefke’nin de ilave edilmesiyle altıya çıkarılmasına paralel olarak, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nün de ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. “Sivil Savunma Teşkilat, Donatım ve Tedbirler Tüzüğü”nde beş olan Sivil Savunma Bölge Müdürlük sayısının bir artırılarak altıya çıkarılmasını sağlamak için, Lefke Bölge Müdürlüğünde görev yapmak üzere, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’ndaki Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü kadro sayısının bir artırılarak, mevcut kadro sayısının 13’den 14’e çıkarılması amaçlanmıştır.

Yapılacak bu değişiklik bağlamında, günün hizmet şartlarına uygun olarak, Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü Kadrosu Hizmet Şeması’nın “Aranan Nitelikler” kısmının 1’inci maddesi yeniden düzenlendi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP MilletvekiliResmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

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