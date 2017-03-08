Sanayi üretim endeksi yüzde 2,6 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksisonuçlarını açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 4,3 arttı

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Ocakta 121,4 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 116,4 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 gerilerken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörlerinde ocakta 2016 yılının aralık ayına göre en fazla düşüş yüzde 15,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer imalatlar izledi.