 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Sanayi üretim endeksi yüzde 2,6 arttı

»
Sanayi üretim endeksi yüzde 2,6 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksisonuçlarını açıkladı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 4,3 arttı

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Ocakta 121,4 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 116,4 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 gerilerken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörlerinde ocakta 2016 yılının aralık ayına göre en fazla düşüş yüzde 15,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer imalatlar izledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Borsa 2 yıl sonra 90 binin üzerinde06 Mart 2017 Pazartesi 16:06
  • Moody's: Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda06 Mart 2017 Pazartesi 13:06
  • Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması06 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • 13 milyar liralık domates ekonomisi06 Mart 2017 Pazartesi 12:52
  • ABD ekonomisinde belirsizlik yükseliyor03 Mart 2017 Cuma 15:36
  • Goldman Fed'in martta faiz artırma ihtimalini yüzde 60'a yükseltti01 Mart 2017 Çarşamba 16:38
  • VİOP'ta kurallar yeniden yazıldı01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı, Doğan Holding hisselerini vurdu01 Mart 2017 Çarşamba 16:10
  • Emlak Konut'tan bir ayda 2,6 milyar TL'lik rekor ciro01 Mart 2017 Çarşamba 15:24
  • Trump'ın tutumu AB-Çin ticaretini geliştirecek17 Şubat 2017 Cuma 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti