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Sanayicilerden maaş desteği ve yükümlülükleri erteleme talebi

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Sanayicilerden maaş desteği ve yükümlülükleri erteleme talebi
Sanayicilerden maaş desteği ve yükümlülükleri erteleme talebi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hükümetin aldığı tedbirlerin ihtiyaca cevap veremediğini ve sosyal adaleti ciddi oranda bozduğunu ileri sürerek, cirosu yüzde 25’den fazla düşen tüm işletmelerde çalışana maaş desteği ve kamuya ait yükümlülüklerde en az altı ay erteleme talep etti.

Oda, COVİD-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan krizin derinleşmeye devam ettiğine işaret ederek, KKTC ekonomisinde 2020 yılında çift haneli küçülme ve 2021 yılında ise tek haneli küçülme yaşamasının beklendiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, konuyla ilgili açıklamasında, büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalacak ülkede, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gibi yeni bir ekonomik modelin oluşacağını kaydetti.

Oda, hükümetin açıkladığı tedbirlerin, ekonomik ihtiyaçlara cevap veremediği gibi, sosyal adaleti ciddi oranda bozduğunu da ileri sürerek, Ekonomiyle ilgili oluşturulan komitelerde özel sektör temsiliyetinin olmamasının, krizin etkisini daha da kötü yapacak ve koordinasyon eksikliği yaratacak boyutta olduğunu savundu.

Bu kapsamda hükümetin aldığı tedbirleri gözden geçirmesi gerektiğini belirten Oda, dikkate alınması gereken hususları şöyle sıraladı;

“1.Maaş Ödemesi Desteği: Kapalı/açık ayırt edilmeksizin krizden etkilenen ve cirosu yüzde 25’den fazla düşen tüm işletmelerin çalışanlarına maaş desteği verilmelidir.

2.Çeklerle İlgili Düzenleme: Bankada nakit parası olduğu halde ödeme yapmayan işletmelerin çeklerinin hesaplarından sorulmadan alınmasına yönelik düzenlemenin yapılması sağlanmalıdır.

3.Kamusal Yükümlülüklerin Ertelenmesi: Tüm krizdeki ülkelerin almış olduğu tedbirlerde, işletmelerin devlete ait yükümlülükleri gecikme zammı olmadan en az altı ay boyunca ertelenmiştir. Kapalı/açık ayırt edilmeksizin krizden etkilenen ve cirosu yüzde 25’den fazla düşen tüm işletmelere kamuya ait yükümlülüklerde en az altı ay erteleme verilmelidir.

4.Bankalara Olan Yükümlülüklerin Düzenlenmesi: Bankalara ait yükümlülüklerini yerine getiremeyecek tüm işletmelere ve kişilere minimal masraf alınarak, faiz desteği sağlanarak borçların en az üç yılı kapsayacak şekilde yapılandırılması sağlanmalıdır. Bu alanda daha fazla kaynak ayırılmalıdır.

5.Sosyal Adalet Sağlanması: Maaş desteği konusunda kamu ve özel sektör çalışanları arasında ayrımı daha da derinleştirecek uygulamalara derhal son verilmelidir.

6.Kamu Gelirlerin Artırılması: Gelir dağılımının düzeltilmesi için varlık vergisi oluşturulmalı, çok kazanandan/varlıklı insanlardan daha çok vergi alınmalıdır. Yerli ürünleri koruyan fonlar ve lüks ürünler üzerinde vergiler artırılmalıdır. Devletin gelirleri ciddi oranda düşeceği öngörülmelidir”

Oda, bu dönem içerisinde ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinden geçildiği ve tüm sanayicilerin kaynaklarını işletmelerinin sürdürülebilirliği ve istihdamın devamı için kullanması gerektiğine inandığını belirtti.

Zorda olan işletmelerin varlıklarını sürdürülebilmeleri için küçülen ekonomik yapıda, ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara acilen ulaşımının sağlanması gerektiğini kaydeden oda, aksi takdirde kendi başına bırakılan sanayicilerin, işletmeleri içerisindeki yükümlüklerini belirli bir süre yerine getirebilecekleri, ancak diğer yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerine vurgu yaptı.

Bununla birlikte bu kriz yerli üretimin ne kadar önemli olduğu olgusunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Oda, gümrük kapılarının kapandığı, yurtdışından ihtiyacımız olan ürünlerin gelemediğinin veya gelemeyeceğinin artık öngörülebildiğini belirtti.

Sanayi Odası, bu nedenle ülke için stratejik önemi bulunan, ülkeye uygun gıda, un, içme suyu, et, süt, buğday, ilaç, temizlik, tarım, tarımsal sanayi, inşaat malzemeleri ve benzeri ihtiyaçları giderebilecek sektörlerin tespit edilip, üretiminin özendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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