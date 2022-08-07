Sancar: Demokrasi İttifakı’nı 25 Ağustos'ta açıklayacağız

Diyarbakır’da dün partisinin düzenlediği mitinge katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kürdistan Demokrat Partisi -Türkiye (KDP-T), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Azadî Partisi ve Devrimci Demokratik Kürt Derneği’ni (DDKD) ziyaret etti.

İlk ziyareti DBP'ye yapan Sancar'ı, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz karşıladı. Aydeniz "HDP böylelikle halklara, kadınlara, gençlere umut olmaktadır. Umut olmaya da devam edecektir" dedi.

Sancar ise Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış ile halklara umut olmaya devam ettiklerini söyledi. Tüm Türkiye’de demokratik cumhuriyet hedefleri olduğunu dile getiren Sancar, "Temel misyonumuz yeni bir başlangıcı yaratmak. Hedefimiz zihniyet ve sistem değişikliği. Bu da ancak geniş ittifaklar ve kapsamlı bir ortak mücadele ile mümkün olduğunun da farkındayız. Demokrasi ittifakı adını verdiğimiz bu ortak mücadele birlikteliğini birkaç sütunu var. Biri bizim dışımızdaki 6 sol-sosyalist partiyle oluşturduğumuz kısımdır. Diğer inanç gruplarıyla oluşturduğumuz çalışmalarımız devam ediyor. Emek hareketi, kadın hareketi, ekoloji hareketiyle de aynı yönde çalışmalar yürütmekteyiz. Bütün bu güçleri birleştirebilirsek şartlar ne kadar zor olursa olsun demokratik cumhuriyete giden, şartlar ne kadar zor olursa olsun yolu açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Sancar ayrıca Türkiye'deki bütün halkların haklarını savunduklarını ifade etti.

Sancar’ın ziyaretinin ikinci durağı ise KDP-T oldu. Gazete Duvar'ın Mezopotamya Ajansı'ndan aktardığı haberine göre, KDP-T’nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş’la bir araya gelen Sancar, Kürtçe başladığı konuşmasını Türkçe sürdürerek, “HDP yönelik baskılar arttıkça sahip çıkma kararlılığı da yükseliyor. Bu saldırılarla bir tarafta Kürt halkının iradesi hedef alınırken öte yandan Türkiye'de demokrasi mücadelesinin en dinamik gücünü etkisiz hale getirme hedefi güdülmektedir. Bu saldırı ve kuşatmalarla en geniş ‘Demokrasi İttifakı’nı oluşturmayı en temel hedef olarak önümüze koyduk” açıklamasını yaptı.

Konuşmalarında sık sık değindiği 'Demokrasi İttifakı'nı 25 Ağustos’ta kamuoyuna duyuracaklarını açıklayan Sancar, şunları söyledi:

“Kurdi partilerin bir kısmıyla 2018'de başlayan 2019 yerel seçimlerinde somutlaşan bir ortak çalışmamız var. Bizler demokrasi ittifakı çerçevesinde başka birliktelikler kurmak için de çalışmalar yürütüyoruz. 7’li masa dediğimiz Türkiye'deki sol sosyalist partilerle ortak çalışmamızı 25 Ağustos’ta kamuoyuna duyuracağız. İnanç gruplarıyla özellikle Alevi kurumlarıyla doğrudan ve kurumlar üzerinden aynı amaca yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Emek hareketiyle, kadın hareketiyle, ekoloji ve gençlik hareketleriyle de bu ittifakı en geniş noktaya taşımak istiyoruz.”

Yürüttükleri ittifak görüşmelerini geniş bir çerçevede tutuklarının altını çizen Sancar, şöyle devam etti:

“Kurdi partilerle şu ana kadar yürüyen çalışmaları kalıcı bir ittifaka dönüştürmek için de bazı çalışmalarda bulunduk. Bir çerçeve metin oluşturuldu, konferanslar ve çalıştay gerçekleştirildi. Biz artık bunu resmileştirmek istiyoruz bir. İkincisi genişletmek gibi bir önemli hedefimiz var. Bugüne kadar 6 parti ile yürüyen bu ittifakı olabilecek en geniş çevreye ulaştırmak istiyoruz. Diğer Kurdi partileri de içerecek bir ittifak haline getirmek istiyoruz. Bu konuda son gelişmeleri, bugün burada değerli kardeşim Mehmet Emin Kardaş ile istişare edeceğiz. Diğer ziyaret edeceğimiz partilerle de görüş alışverişinde bulunacağız.

Demokratik İttifakı, bizim halkları buluşturma ve halkların eşit, ortak yaşamını demokratik temellerde kurma programıdır. Bu nedenle iradelerimizi, görüşlerimizi ve hedeflerimizi buluşturma çalışmalarını bütün hızıyla sürdüreceğiz. Bütün gücümüzle burayı inşa etme faaliyetlerini sürdüreceğiz. Belki Kurdi ittifak partileriyle bu dönem içinde arzuladığımız hızda görüşmeler yapılmamış olabilir ama bunu en kısa sürede telafi edeceğiz. Önümüzdeki dönemin ittifakını da buradaki görüşmelerle de somut hale getireceğiz.

"Bizim için demokrasi ve barış önemlidir"

Bizim için demokrasi ve barış önemlidir. Kürtler arası sorunların diyalogla, karşılıklı anlayışla tartışılması hayati önemdedir. Kürtler bu coğrafyanın en çok ezilen, en uzun süre baskıya maruz kalan halkıdır. Kürt halkının temsilcilerinin bu kadar ağır baskılar yaşanıyorken ve önümüzdeki dönemin planlarında yeni bir yüzyılı aynı anlayışla sürdürme çabaları varken Kurdi siyasi temsilcilerin birbiriyle sorunlarını diyalogdan başka yolla çözme şansları yoktur. Bu ağır şartlarda sorunlar ne kadar çetin olursa olsun bu istişare mekanizmalarını işletmek ve ulusal birlik hedeflerine doğru herkesin üzerine düşen yapmasını HDP olarak çok önemli buluyoruz. Bu konuda atılacak her adımın öneminin farkındayız. Ziyaretimizin amacı bu ve bugün KDP Türkiye ile başlayarak diğer partilerle tartışacağız."