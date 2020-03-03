Sancar: Herkesle temel ilkeler etrafında bir araya gelmeye hazırız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Sancar'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

HDP eş başkanlığı görevi bizim için birer emanettir. Bize bu emaneti veren güçlü bir mücadele birikimine sahibiz. Ben de bu bilinçle bu görevi onurla teslim aldım. Bu onurlu bana veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İki tanesini anmak istiyorum. Benden önce bu görevi yürüten arkadaşlarımı, özellikle ikisini anmak istiyorum. Biri Sayın Selahattin Demirtaş. O da bütün parti çalışanlarımız gibi yüksek özveri ile bu görevi uzun süre yürüttü. Sonra rehin alındı. Cezaevinde rehin tutuluyor.

Kendisi öğrencimden benden çok şey öğrendiğini söyledi. Şimdi ben onun öğrencisi olmaya adayım. Onun siyaset tecrübesinden, kendisini bir hoca olarak görüp yararlanacağım Şimdi o benim hocamdır.

Sezai Temelli, meslektaşım arkadaşım ve yoldaşımdır. Kendisinden çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam edeceğim. Sana sonsuz teşekkürler sevgili Sezai.

Dün 2 Mart'tı. 1994 yılında bir siyasi darbe gerçekleştirildi. Arkadaşlarımız cazaevine gönderildi. Arkadaşlarımıza baskılar uygulandı. Ama kimse bu baskılara boyun eğmedi. Baskılar bizi yıldıramaz bizim için bir hayat şeklidir. O gün cezaevine konan arkadaşlarımız bize gelen emaneti bedellerle ören yürekli arkadaşlarımızdır. Hepsine selamlarımı, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Bir selamımız da bu baskıları yürüten iktidarlaradır. Bunları da unutmayacağız. O gün demokratik düzeni ezme zihniyetini onlardan sonra gelenler de devam ettirdi. Şimdi mevcut iktidar da bundan medet umuyor.

O gün direnenler yine başı dik sesini yükseltiyor. O gün bu kararları alanlarsa muhakkak bunun muhasebesini yapıyordur. O gün o karara destek olanlara hatırlatma yapma gereği boynumuzun borcudur.

Bugün o desteği verenlerin tabanında da bu soru soruluyor. Bizim kurtulmamız hep birlikte mücadele ile olur.

Hiçbir dönemi nefret ve intikam duygusuyla anmıyoruz. Dostça uyarmak boynumuzun borcu.

2 Mart'tan bu yana gelene kadar geçen tablo gösteriyor ki çoğalıyor, büyüyoruz. Çünkü umudu taşıyoruz. Halkımız bize omuz verdikçe bu umudu büyüteceğiz. Bizim buradaki ısrarımız demokratik siyasetteki ısrarımızdır. Biz demokratik siyasette ısrar ettiğimiz için bu baskılara boyun eğmedik. Biz bunu halkımızın verdiği onayla bu ülkeye barış ve demokrasiyi getirmek için üstleniyoruz. Arkadaşlarımız tutuklanıyor rehin alınıyor ama arkadan binlerle gelenler bu fikri il il ilçe ilçe mahalle mahalle örmeye devam ediyor. Bizim bu direnişimizin anlamı demokratik siyasette ısrardır.

Gelin barış mücadelesini büyütelim. Hangi iktidar olursa olsun ona barışı dayatalım Yapmıyorsa o iktidarı devirelim ama hep birlikte.

Demokrasi ittifakından söz ederken toplumla ittifaktan söz ediyoruz. Ama bütün muhalefet partileri de bunun muhatabıdır. Gelin ortaklaşacağımız temel değerleri belileyelim, inşa edelim. Bunu hiçbir zaman izli kapaklı yapmadık. Çağrımız açık tutumumuz şeffaftır, berraktır. Herkesle temel ilkeler etrafında bir araya gelmeye hazırız. Gelin buluşalım bu gidişata hep birlikte dur diyelim. Anlcak birlikte bu savaş, talan politikalarını durdurabiliriz.

İdlib'de 34 asker hayatını kaybetti. Gelmeye de devam ediyor. Ölen her insan bizden bir parça alıp götürüyor. o acı bizim yüreğimizde. Ölen her bir askerin ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Bugün yurttaşlar soruyor, Suriye'de ne işimiz var? Çeşitli kuruluşlar bir girişim başlattı. Onun bir çağrısı var. Bu sesleri çoğaltmalıyız. Biz insanlığa öncülük etmek için buradayız ama bizim kibrimiz yok. Kim yürürse onunla birlikte yürürüz. Hepimiz birlikte yürüyeceğiz. Biz savaşa hayır diyoruz. Bütün teşkilatlarımız zaten bu sesi çıkarıyor. Daha da çok çıkaracağız. 4 kuruluş savaşa ortak bir bildiri hazırladı. Bu bildirideki soruları çoğaltmalıyız.

Savaşların sonuçlarını en fazla yaşamış bir coğrafyadan besleniyoruz. Elbette bütün Türkiye'nin partisiyiz. Savaş başlayınca kimler kazanır kimler kaybeder biliyoruz. Biz biliyoruz ki savaş başlayınca en çok kaybeden yoksullardır. hem çocuklarını hem ekmeklerini kaybederler. Bu savaş öncelikle bizleri vuruyor. Bu ülkenin emeğiyle ekmeğini kazananları, bu savaş öncelikle sizi vuruyor, bizi vuruyor. Öncelikle bizler savaşa güçlü bir şekilde hayır demek zorundayız.

Güçlü bir barış hareketi oluşturma zamanı. Biz diyoruz ki Orta Doğu'da güçlü bir barış hareketi kurma imkanımız var. Orta Doğu'da savaştan zarar gören tüm halklara çağrı yapıyoruz. Hiçbir sınıra aldırış etmeksizin gelin hep birlikte barışı kuralım. Bütün orta Doğu'da barışın, kardeşçe eşit yaşamın en öncemli parçasıyız. Kardeşlik eşitlik üzerine kurulduğunda bütün savaş baronlarını durduracak kadar güçlü olacaktır. Vicdanlı, insaflı, ahlaklı her kişiye çağrı yapıyoruz; el ele verelim Orta Doğu'da barışı, eşitliği kuracak sesi birlikte yükseltelim.