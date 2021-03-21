Sancar: Kapatma dışında bir karar beklemiyoruz, yeni parti ve HDP'nin kendini feshetmesi seçenekler arasında

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV yayınına katılarak gündemi değerlendirdi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Sancar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın kapatma davası girişimiyle ilgili "Bu sistemde yargının tarafsız bir şekilde karar vermesini bekleyemeyiz. Bu şartlar altında kapatma kararı dışında bir karar çıkmasını beklemiyoruz" dedi. Mithat Sancar'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

YOK HÜKMÜNDE: (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisinin sınırları vardır. Kararnamelerle yapamayacağı işler bu sistemde bile vardır. Eğer bir konuda kanun varsa Cumhurbaşkanı kararnameyle tasarrufta bulunamaz. Bir sözleşme nasıl yürürlüğe koyuluyorsa öyle kaldırılır. Erdoğan, bu kararnameyi hazırlarken daha önce çıkardığı bir kararnameye dayanıyor. Kendine verdiği yetkiyle anayasayı ihlal ediyor. O kararname de 2018’de 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde uluslararası sözleşmelerden çıkma yetkisini kendi kendine vermiştir. Oysa anayasa 90.maddesi çok açık. 104. Maddede de yetkiler belirtilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı düzenleyen kararname yok hükmündedir çünkü ortada bir fonksiyon gaspı vardır. Bu kararnameye karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. Bunu da CHP yapmalı çünkü grup olarak başvurma hakları var. Kadına karşı şiddet hepimizin meselesidir. AKP eski niteliğiyle parti değil. AKP içinde bu karara karşı çıkan birileri varsa buna sesini yükseltecektir. Yükseltmediğinde diğer boyut devreye girer: Otoriterlik sadece Türkiye’nin değil AKP’nin de tepesindedir. Klasik anlamda parti niteliğinden AKP çıkmıştır.

İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK: Türkiye’de ittifakların hangi hedeflere dönük olarak yapıldığı yeterince dikkate alınmıyor. Seçim ittifakı konuşuyorsak aynı anda iki seçim olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimi. Parlamento seçimi için bizim ittifak arayışımız yoktur. Baraj yüzde 10’da da kalsa düşürülse de parlamentoya girebilecek oy desteğine sahibiz. Anketlerde oy oranımız yüzde 12’den aşağıya düşmüyor. Bizde emanet oy yoktur. Baraja takılma ihtimalimiz yok. Baraj tartışmasının altında MHP’ye bir hediye daha sunmak yatıyor. MHP oylarının eridiğini biliyor. MHP’yi kurtarmak için bir baraj düşürme operasyonu yapılacak. Bizi de burada sos olarak argümanlar arasına katıyorlar ama bizi etkilemez. Daha önce partileri kapattılar hep daha fazla güçlenerek geldik. Yine de yüzde 12’den aşağıya düşmedik. Bizim çok politik seçmen tabanımız var.

TARAFSIZ KARAR BEKLEYEMEYİZ: Kapatma davasını bekliyorduk. Çünkü bu iktidar halka bir şey vaat ederek seçim kazanamaz. Mühendislik oyunlarına girmiştir bunun en önemli parçası da HDP’yi devre dışı bırakmaktır. Başsavcı her şeye rağmen bu davayı açmaz diye bir temennim vardı. 17 Mart MHP kongresinden bir gün önce kapatma davası açılması tesadüf değildir. Bu konuda MHP Genel Başkanı ile AKP Genel Başkanı arasında bu konuda görüşmeler oldu. Bu sistemde yargının tarafsız bir şekilde karar vermesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla şimdiki sistemde yargı bağımlıyken bağımsız davranma eğiliminde olanlar da baskı altındayken kapatma dışında bir karar çıkma ihtimali üzerinde hesap yapacağımız bir seçenek değildir. Bu şartlar altında kapatma kararı dışında bir karar çıkmasını beklemiyoruz.

Geçmişte kapatılan bütün partilerimizle ile AİHM ihlal kararı verdi. En son ihlal kararı da 2016 tarihlidir. AİHM’in içtihadı 2016 tarihli DTP kararıdır. O kararda bugün yazılan iddialardan çok daha fazlasını yazmışlardı AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) hepsini reddetti. Anayasanın 90. Maddesine göre AİHM’nin içtihatlarını esas alan bir AYM olsa kapatma kararı verilmez. Biz kapatmaz varsayımından hareket edemeyiz.

YENİ PARTİ, HDP'NİN KENDİNİ FESHİ: MYK’da seçenekleri tartıştık ama bu seçenekleri karara bağlamadık. Tek başımıza karar vermek istemiyoruz. HDP’nin kapatılması HDP’nin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Yeni parti kurmak ve HDP'nin kendisini feshetmesi seçeneklerden birisidir. Tartışacağımız mesele, Türkiye'de demokrasi mücadelesine, özgürlük umuduna hangi seçenek daha fazla hizmet edeceğidir. Bu görüşmeleri de kamuoyuna duyurarak yapacağız.

MHP milliyetçilik üzerinden yaratacağı büyük gerilimi kendine oya dönüştürecek bir hesap içindedir. MHP ideolojik duruşu itibariyle zaten Kürt kelimesini duymak bile istemeyen bir yaklaşıma sahip. HDP’nin başka bir isimle tekrar kurulmamak üzere kapatılması mümkün değildir.

PARLAMENTOYU BOŞALTMA GÜNDEMİMİZ YOK: 684 isimden en az 100 ismin altına neden siyaset yasağı getirildiğine dair açıklama ve gerekçe yok. Vefat etmiş isimlere de siyaset yasağı getirildi.

Sine-i millete dönmek şimdilik bizim gündemimizde yok. Şu ana kadar yaptığımız tartışmalardan bu yana bizim parlamentoyu boşaltma gibi bir gündemimiz yok. Demokratik siyasette ısrarcıyız parlamento da tek şart değildir ama en önemli alanıdır. Parlamento ne kadar itibarsızlaştırılmış olursa olsun hala halk iradesinin meşruiyetinin tescilinin önemli mekanıdır.

GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLÜRKEN YOKLARDI: Muhalefet partilerinin milletvekillerinin Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürüldüğü sırada parlamentoda yoktu. Bu haklı bir eleştiridir. Muhalefetle ilişkilerimizi diyalog ve karşılıklı saygı temelinde yürütmeyi önemsiyoruz. Muhalefet partilerinin doğru bulmadığımız tutumlarını eleştiririz. Halk iradesine karşı yapılan bir saldırıya karşı net bir tutum muhalefetten beklenir. Buradan bu eleştiriyi sorgulamaları için dostça bir sitem almalarını rica ediyorum.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği hukuksuz bir şekilde düşürüldü. IŞİD davaları sürüncemede bırakılırken bir haberi Twitter’da paylaştı diye dava açıldı. Haberde iki cenaze fotoğrafı yan yana konmuştu. Biri asker biri de PKK’liydi. Gergerlioğlu da görseli paylaşıp ‘Bu bitmeli, bu ülkeye barış gelmeli’ diyor. O habere de erişim yasağı yok.

2016 yılında belki 150 yıllık parlamento tarihinin rekoru kırıldı. Bu parlamentoyu bitirme yaklaşımının çok somut bir göstergesidir. Muhalefetin de burada tereddüde kapılmaması lazım. Haksızlığın kime yapıldığı çerçevesinde meseleyi ele almak demokratlığı bitirir.