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Sandığa gitmeleri için seçmenlere baskı

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Güney Kıbrıs’ta siyasi partiler, Avrupa Parlamentosu seçimine ilgi göstermeyen Rum halkının sandığa gitmesi için seçmenleri birebir markaja aldığı belirtildi.
Sandığa gitmeleri için seçmenlere baskı

Fileleftheros, “Her Şey Tabana Baskı Yapıyor ve Zıtlaşma Tonlarını Yüksek Tutuyorlar” başlıklı manşet haberinde, siyasi partilerin, adaylarını, kendi tabanlarından seçmenler dışında kararsız, sandığa gitmek niyetinde olmayan veya başka partiye oy vermeyi düşünen sıradan seçmenlerle bire bir görüştürerek sandığa gitmeleri ve kendilerine oy vermeleri için baskı yaptıklarını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, partisi DİSİ’nin cumartesi günü Limasol’da gerçekleştirdiği seçim toplantısında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yu, hükümet icraatlarına karşı “nihilist” yaklaşmakla suçladı ancak solculara saygı duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin skandallar, kooperatif ve polisin durumuyla ekonomi icraatlarının DİSİ seçmenini bile hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, “bugün de sola saygı duyduğunu söyleyerek, durumu toparlamaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

AKEL’in bu çıkışına Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu,  “tavrıyla ülkeyi işsiz ve toplum bakkalı dolduran, maaş ve ödenekleri kesen, Troyka’yı ülkeye getiren parti, istikrarlı kalkınmayı, işsizliği düşürmeyi ve ülkeye yabancı yatırım getirmeyi başaran hükümete saldırıyor” sert cevabını verdi.

Merkez kanat partileri ise DİSİ’ ve AKEL’e  “oy toplamak için suni kutuplaşma yaratma” suçlaması yaptı. DİSİ’yi kooperatifler, ekonominin durumu ve kurumların itibarsızlaşması konusunda eleştirirken, AKEL’i de “Anastasiadis’in AKEL liderliğinin tam desteğiyle uyguladığı başarısız politika nedeniyle Kıbrıs sorununun hiç olmadığı kadar berbat durumda olduğunu kabul etmemekle” suçladılar.

Haravgi, DİSİ/Anastasiadis-AKEL arasındaki bu çatışmayı “Goebbels sizi Kıskanırdı Bay Başkan” başlığıyla ve “Joseph Goebbels bugün yaşasa, Başkanlık halkla ilişkiler kurmaylığını ve bizzat başkanı kıskanırdı” yorumuyla aktardı.

2014’TE 56 BİN, BUGÜN 81 BİN KIBRISLI TÜRK SEÇMEN

Politis “Kıbrıslı Türkler-Avrupa Seçimleri…Belki 8 Bine Ulaşır” başlıklı haberinde, KKTC’de yaşayan ortalama 8 bin civarında Kıbrıslı Türkün Pazar günü sandıklara gitmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete 2014’teki seçimde kullanılan toplam oy sayısının 270 binin altında (yüzde 44) kaldığına dikkat çekerek Rum seçmen listesindeki toplam 56 bin Kıbrıslı Türk seçmenin yüzde 3,2’sinin (bin 869 kişi) oy kullandığını yazdı. Kıbrıslı Türk seçmen sayısının bu yıl 81 bin olduğunu ve 700-800 civarında da Güney’de ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmen bulunduğu kaydedildi.

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