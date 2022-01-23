Sandıklar 18'de kapandı.. Sonuçlar açıklanıyor..

Az sonra Detay'da...

KKTC’de erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi..

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere, 6 ilçede 763 sandık kuruldu.

Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapıyor.

Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabildi. Bu seçimde, 69×49 cm boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil, siyah beyaz basıldı.



Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili gerekli önlemler alındı, seçmenlere eldiven de verildi.



Oy pusulasındaki sıraya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olmak üzere seçime 8 siyasi parti 400 adayla seçime katıldı.



Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi ve oy sayımı başladı.

Saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

YSK, yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklara da işaret ederek, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Bütün umumi eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı kalacağı, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebileceği ayrıca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacağı belirtildi.

EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA İLÇESİNDE

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3 ve Lefke’de 2 olarak belirlendi.

203 bin 792 seçmenin ilçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.

6 ilçeye kurulacak 763 sandıktan 231’i Lefkoşa’da, 196’sı Gazimağusa’da, 164’ü Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de ve 30’u Lefke’de.

İlçe seçim kurulları tarafından eğitim de verilen sandık kurulu üyelerinin tümü aşılı kişilerden oluşuyor. 2 bin 289 sandık görevlisinin yanı sıra siyasi partiler de sandıklar için 2 bin 345 kişi görevlendirdi.

İLK ÖNCE PARTİLERİN OYLARI HESAPLANACAK

Seçim gününde Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.