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Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Dr. Öz kıl payı önde

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ABD Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Kongre yarışına katılacak adayları belirlemek için dün ön seçime gitti...
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Dr. Öz kıl payı önde

ABD’de bu yılın Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde gözler Pennsylvania’daki ön seçimlerde…

Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey’nin emekliye ayrılması sonrasında aralarında medyatik doktor Mehmet Öz’ün de olduğu bazı Cumhuriyetçi adaylar koltuk için yarışırken dün seçmen sandığa gitti.

Önseçimde ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da yoğun bir şekilde desteklediği Dr. Öz ile iş insanı David McCormick sandıktan adeta el ele çıktı.

Edison Research’ün aktardığı verilere göre oyların yüzde 90’ı sayılırken Dr. Öz’ün yaklaşık 500 oy ile önde olduğu açıklandı. McCormick’in arkasında ise son dönemde ırkçı ve Müslüman karşıtı açıklamalarda Dr. Öz’e saldıran Kathy Barnette yer aldı.

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, oyların yüzde 95’inin sayıldığını aktardı. Gazetenin verilerine göre Dr. Öz, 1.149 oy ile arayı açtı.

OYLARIN TEKRAR SAYILMASI GÜNDEMDE

Pennsylvania yasalarına göre, iki aday arasındaki oy farkı yüzde 0.5 ya da daha az olursa otomatikman yeniden oyların sayımına başlanacak.

Henüz oyların sayımı tamamlanmamışken, Dr. Öz seçmenine seslendi. Öz, seçimi kazanacağını söyledi.

ABD ‘de “son yılların en çekişmeli ve pahalı seçim yarışı” olarak lanse edilen seçimlerde Dr. Öz’ün zaferini ilan etmesi durumunda ülkenin ilk Müslüman senatörü olmak için kapı aralanırken, Barnette’in kazanması durumunda ise Pennsylvania’nın ilk siyahi senatörü olmaya hak kazanabilecek. Sadece geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde eden McCormick ise seçimleri kazanması ve ara seçimde de zaferle ayrılması durumunda ise Kongre’nin en zengin üyesi olabilecek.

DR. ÖZ’E DESTEK AZALIYOR MU?

Öte yandan ABD medyası, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasının son sürecinde Pennsylvania’ya giderek Dr. Öz’e destek olduğuna dikkat çekti.

Fakat yapılan bazı mitinglerde Dr. Öz’ün yuhalandığına dikkat çeken ABD medyası, “Türkiye’de oy vermesi ve THY için reklam çekimi yapması seçim kampanyasını olumsuz etkiledi” yorumuna yer verdi.

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