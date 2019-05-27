Sandıktan çıkan mesajlar

Gazeteler, geniş ölçekte değerlendirdikleri sonuçların verdiği mesajları da öne çıkardı.

Fileleftheros “Herkese Güçlü Mesajlar… 10 Seçmenden 6’sı Avrupa Seçimlerine Sırtını Döndü… EDEK Aşırı Sağla Savaşı Kazandı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, AP’ye giden isimleri ve aldıkları oyları şöyle aktardı:

“DİSİ’den Lukas Furlas 43 bin156 oy, Lefteris Hristoforu 39 bin 616 oy, AKEL’den Yorgos Yeorgiu 27 bin 63 oy, Niyazi Kızılyürek 25 bin 51 oy, DİKO’dan Kostas Mavridis 21 bin 155 oy ve EDEK’ten Dimitris Papadakis 11 bin 789 oy.”

Gazete sonuçlara ilk bakıldığında DİSİ’nin büyük yenilgi yaşadığı, EDEK’in oyunu önemli ölçüde artırarak altıncı sandalyeyi elinde tuttuğu, aşırı sağın güçlendiğinin görüldüğünü belirten gazete, AKEL’in DİSİ’nin güç kaybetmesini değerlendirdiğini, DİKO’nun oy oranını yükselttiğini, yeni kurulan Demokratik Cephe’nin (DİPA) oransal açıdan perspektif kazandığına, Ekologlar’ın ve Vatandaşlar İttifakı’nın ise seçimin mağlupları olduğuna işaret etti.

Sandıktan çıkan sonucun, bir dizi icraatı ve propaganda dönemindeki yanlışları tepki çeken Rum hükümetine de mesajlar verdiğine işaret edilen haberde, Kıbrıslı Türklerin katılımındaki artış ve Kızılyürek’in seçilmesinin “birçok uzantısı olan yeni bir gelişme” olarak nitelendirildi.

Habere göre hükümetle ve kurumlarla da alakalı birçok meseleyle karşı karşıya kalan DİSİ, Kıbrıs sorunundaki “eski” ve “değişmiş” DİSİ arasında denge kurmaya çalışırken propaganda döneminde içerisine düştüğü çelişki ile yüzleşti. “Süpermarket politikası” sonuç vermedi. İzlediği kutuplaştırma taktiği AKEL’i güçlendirdi. DİSİ, AP’deki üçüncü sandalyeyi de alacağından emindi ancak 2004’ten bu yana oy oranı ilk kez yüzde 30 psikolojik barajının altına; yüzde 29,02’ye düştü.

AKEL, DİSİ’nin düşen oylarını ciro etti, sandıktan yüzde 27,49 oyla çıktı. Oy oranını temel olarak Kıbrıslı Türklerin oyları artırdı, bu da DİSİ ile arasındaki makası daraltmayı ve sonrası için dinamik şekillendirmeyi başardı. AP’deki temsiliyette Neoklis Silikiotis’in olmaması bir kayıp. Niyazi Kızılyürek’in seçilmesine, adaylığını kamuoyu önünde polemik ve kutuplaşma haline getiren DİSİ’nin de yardımı oldu.

Gazete, Kızılyürek’in seçilmesine şu yorumu da getirdi: “Seçilmesi Kıbrıs sorunundaki, etnik köken temelinde seçilme şeklindeki kökleşmiş görüşü alaşağı etti. Bu seçim başka bir temele, tercihler siyasi ve ideolojik kriterlerle yapılır temeline gönderme yapıyor.”

Habere göre 2016 genel seçiminde yüzde 14,49 ve 2014 AP seçiminde yüzde 10,83 alan, dün de yüzde 13,80 oy toplayan DİKO’nun bir sandalye alacağının önceden kesin olması DİKO’lulara çok daha gevşek davranma olanağı tanıdı. Ayrıca Nikolas Papadopulos başkanlığındaki DİKO’nun parti içi muhalefeti veya sorgulaması olmadığı da açıklık kazandı.

EDEK, hem oy oranını artırmayı (yüzde 10, 58) hem de AP’de bir sandalye almayı başardı. 6’ncı sandalyeyi ELAM’lılara kaptırmama savaşında diğer parti seçmenlerinin EDEK’e destek verdiği ortaya çıkıyor.

Ancak Güney’deki aşırı sağ ELAM’ın oy gücünü artırdığı ortadadır. AP’ye temsilci göndermemesi yüreklere su serpmiş olabilir ancak yüzde 8,25 destek bulan ELAM artık Rum toplumu içerisinde bir ideolojik-siyasi akımdır ve bu, gelecek genel seçimlerde çok büyük önem taşıyacak.

DİKO’dan ayrılanların kurduğu Marios Karoyan başkanlığındaki DİPA (Demokratik Cephe) yüzde 3,80 gibi önemli miktarda oy aldı ve önümüzdeki genel seçimlere katılmaya hazırlanıyor.

Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı, ELAM-EDEK yarışının kurbanı oldu, yüzde 3,28 oy alarak dünkü seçimin mağdurları oldu.

“Kıbrıslı Türklerin katılım oranı arttı ve Kızılyürek dışında yüzde 1,70 oy alan Yasemin Hareketi ile Sosyalist Parti oluşumları da vardı. Bu katılım konjonktür icabı değilse, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güçlenmesi mesajıdır” ifadesini kullanan gazete, sandık boykotunun ise yüzde 55,01 olduğuna ancak ne oy oranlarını ne de projelerini etkilediğinden siyasi partilerin boykotla pek de ilgilenmediğine dikkat çekti.

Alithia “Seçimin Güçlü Mesajları” başlıklı manşet haberinde, DİSİ’nin bütün muhalefet partilerinden aldığı yoğun eleştirilere rağmen sandıktan birinci parti çıkmayı başardığına dikkat çekti. 2016 genel seçiminde yüzde 30,69 ve 2014 AP seçiminde yüzde 37,75 oy alan DİSİ’nin dün elde ettiği oy oranının yüzde 29 olduğunu yazdı.

Gazete 2016 genel seçiminde yüzde 25,6 ve 2014 AP seçiminde yüzde 26, 98 oy alan AKEL’in dün yüzde 27 destek bulduğunu ancak bunun göstermelik olduğunu savundu, partinin gerçek gücünün, Kıbrıslı Türklerden aldığı yüzde 1-1,5 oy çıkarıldığında görüldüğünü belirtti.

“Bir Kıbrıslı Türkün seçilmesinin, çoğunluğun Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşamasına inanmaya devam ettiği mesajını verdiği” görüşü ortaya konulan haberde, AKEL’in seçmenlerine Kızılyürek-Silikiotis ikilisini destekleme emri vermesi nedeniyle Neoklis Silikiotis’in AP’de sandalye alamamasının da AKEL’in büyük yenilgisi olduğunu yazdı.

Anketlerde yüzde 3-5 oy alacağı görülen EDEK’in 2016 genel seçiminde yüzde 6,18 ve 2014 AP seçiminde yüzde 7,68 olan oy oranını yüzde 10,6’ya çıkararak büyük başarı kaydettiği; ELAM’ın ise sandalye alamamasına karşın 2016’da yüzde 3,71 ve 2014 AP seçiminde yüzde 2,69 olan oyunu 8,25’e yükseltmeyi başardığı vurgulandı.

“KIBRIS SORUNUNDA YENİ BAŞLIK”

Haravgi “AKEL Kıbrıs Sorununa Yeni Başlık Açtı” başlıklı manşet haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, seçim sonucunun açıklanmasın ardından yaptığı açıklamada AKEL’in oy oranını artırma ve AP’de iki sandalye alma hedeflerini başardığını söyleyerek, bu sonucun AKEL’e “halka ve vatana çıkış yolu ve perspektif verme ilave sorumluluğu” yüklediğini söyledi.

Oy pusulasına Kıbrıslı Türk aday da ekleme kararlarını “vatanı kurtarmak ve yeniden birleştirmek” vizyonuyla verdiklerini belirten Kiprianu, bu kararlarını haklı çıkardıkları için oy kullanan Kıbrıslı Türklere teşekkür etti, özetle şunları söyledi:

“Böylece Kıbrıs, Kıbrıs sorunu ve iki toplum için yeni bir başlık açıldı. Geniş anti-işgal ve anti-faşist cephede Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızla mücadele ederken bu başlığa yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Politis manşet haberine “Taktik Oylarla Dengeleri Koruma… DİSİ Birinci Parti Kaldı Ama Yüzde 30 Psikolojik Sınırın Altında” başlığını attı.

Gazete Kıbrıslı Türklerin katılımını, dünkü seçiminin dikkate değer noktası olarak ortaya koydu. 2014 AP seçiminde yüzde 3,19 olan katılım oranının dün yüzde 6,93 olarak gerçekleştiğini belirterek, bu duruma yapılan yorumu şöyle aktardı:

“Kıbrıs sorununun çözümünü isteyenler haklı çıkmadı, keza mesele çok karmaşık. Bu seçime katılmayıp çözüm isteyen bir kesim Kıbrıslı Türk var. Kıbrıslı Türklerin talep ettiği siyasi eşitlik meselesi de var. Ancak oy vermeyi tercih edenler seslerini büyük oranda Kıbrıslı Rumların sesiyle birleştirdiler. Bunlar, çözümü tereddütsüz ve engelsiz isteyen bir kesimdir. Net bir yeniden birleşme ancak seslerinin Avrupa Parlamentosu’na kadar duyulması gerektiği mesajı verdiler.”