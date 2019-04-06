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Sandıktan 'damat' protestosu çıktı: 'Damat varsa ben yokum'

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Sandıktan ilginç protesto mesajları çıkıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir seçmenin oy pusulasında AKP logosunun olduğu yere 'Evet' yazıp pusulanın üstüne de 'Damat varsa ben yokum' ifadelerini yazdığı görüldü.
Sandıktan 'damat' protestosu çıktı: 'Damat varsa ben yokum'

ürkiye yerel seçimleri geride bıraktı. Ancak AKP’nin itirazları nedeniyle İstanbul’daki seçim halen sonuçlanmadı.

Resmi olmayan rakamlara göre halk Ekrem İmamoğlu’nu başkan seçerken, sandıktaki geçersiz oyların sayımı da sürüyor.

Geçersiz sayılan oylar arasından ise dikkat çeken protestolar da çıkıyor. Seçim öncesinde AKP’li seçmenin bir kısmının sandığı boykot edeceği iddia edilirken, bazı seçmenlerin oylarını geçersiz attıkları görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir seçmenin, oy pusulasında AKP logosunun olduğu yere “Evet” yazıp pusulanın üstüne de “Damat varsa ben yokum” ifadelerini yazdığı görüldü.

İşte o fotoğraf:

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