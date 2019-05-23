Sandıktan DİSİ mi, AKEL mi birinci parti çıkacak?

Rumları sandığa gitmeye çağıran DİKO Başkanı Averof Neofitu Kıbrıslı Türklerin AKEL’in Kıbrıslı Türk adayına vereceği her oyun aslında AKEL’e verilmiş olacağının altını çizerek bu senaryonun ancak Rum seçmenin katılımının çok düşük olması halinde sonuçta belirleyici olacağını savundu.

Haberi “Pazar Günkü Avrupa Parlamentosu Seçiminde DİSİ’nin mi AKEL’in mi Birinci Olacağı Kıbrıslı Türklerin Elinde” başlığıyla manşete çeken Alithia Rumların 2014’deki AP seçiminde Rum seçmenin yüzde 57,63’ünün sandığa gitmediğini hatırlattı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum seçmenler sandığa gitmez ve Rum seçmen arasındaki sandık boykotu yüksek olursa, Kıbrıslı Türk oylarının ağırlığının artacağını; bu durumun seçimi etkilemekle kalmayıp, seçimden birinci çıkacak partiyi de belirleyeceğini söyleyen DİSİ Başkanı Neofitu “Bir oy, bir oydur. Oyu, ülkemiz için değerlendirmeliyiz” diyerek Rumları sandığa gitmeye çağırdı.

RUM SEÇMENİN YÜZDE 29,8’İ KARARSIZ

OMEGA’nın yaptığı son ankete göre, her üç seçmenden birinin (yüzde 29,8) kime oy vereceğine henüz karar vermediğini belirtirken, yüzde 52’si sandığa kesinlikle gideceğini, yüzde 13’ü sandığa gideceğinin neredeyse kesin olduğunu ancak fikir de değiştirebileceğini, yüzde 12’si de sandığa gideceğinden o kadar da emin olmadığını söyledi.

Aynı ankete göre, DİSİ yüzde 16,7 ile birinciliği korurken, AKEL yüzde 14,4’te duruyor. İlk kez bu iki parti arasındaki makas kapanarak, fark yüzde 2,3’e düştü. Anketlere Kıbrıslı Türkler dahil edilmediğinden, -sandık boykotuna da bağlı olarak- Kıbrıslı Türklerin nihai oy oranın yüzde 2-4 civarında olacağı değerlendiriliyor.

AKEL VE DİSİ ÇATIŞMASI

Politis “Averof Uyandırıyor” başlıklı haberinde AKEL ve DİSİ arasındaki çatışmanın 24 saatlik aradan sonra dün yeniden alevlendiğine dikkat çekti.

Habere göre, Neofitu dün “Kıbrıs halkı, Avrupa karşıtı tezleri bilinen AKEL ve aşırı grupları desteklerse, Avrupa’ya ne mesaj veririz?” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya şiddetle tepki gösteren AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “DİSİ, partisinin hayal kırıklığı içindeki seçmenlerini korkutma çabasıyla sahte ikilemler yaratıyor. Gerçek ikilem, Avrupa Birliği Neoliberal Sağ politikalar uygulamaya devam mı edecek, yoksa Avrupa toplumlarının fakirleşmesiyle mücadele mi edecek konusundadır” dedi.

Aynı gazete AKEL Genel Sekreteri’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i televizyon tartışmasına davet ettiğini, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da buna sosyal medya hesabından “AKEL, AP seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin ödünç oylarına dayanıyor” cevabını verdiğini yazdı.

“YETERLİ OY ALMAZSAK, YANLIŞ YOLDA OLDUĞUMUZU ANLAYACAĞIZ”

Gazete, “Levent: Sürpriz Olacağız” başlıklı haberinde, Yasemin Hareketi başkanı ve adayı Şener Levent’in dün Rum tarafında düzenlediği basın toplantısında söylediklerini aktardı.

Gazete Levent’in şunları söylediğini aktardı:

“Yeterli oy (10 bin) alamazsak yanlış yolda olduğumuzu, halkın tek Kıbrıs değil yarım Kıbrıs istediğini anlayacağız. Bu, benim de Anastasiadis ve Kiprianu gibi Mevlüt Çavuşoğlu ile dost olmam ve Kiprianu bir daha Ankara’ya gittiğinde beni de alması gerektiği anlamına gelecek. Halk destek verirse, hiçbir şey aynı olmayacak. Seçilmem halinde yeni Avrupa Parlamentosu’nda 5 yıl boyunca Maraş’ın iadesi için elimden geleni yapacağım.”

ELAM ADAYI EDEK ADAYINI “VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKLA” TEHDİT ETTİ

Fileleftheros da AP seçimleriyle ilgili haberi “Birincilik ve 6’ncı Sandalye İçin Savaş” başlığıyla manşete çekti. AP’daki 6’ncı sandalye için EDEK ve ELAM arasında kıyasıya savaş verildiğine işaret eden gazete, EDEK adayı Nataşa Yoannu’nun dün katıldıkları ve tartıştıkları bir TV programı sonrasında park yerine giderken ELAM adayı Yeadis Yeadi’nin kendisini “vücut bütünlüğünü bozmakla” tehdit ettiği gerekçesiyle ELAM adayı hakkında polise şikayette bulunduğunu yazdı.

Haravgi de AKEL’in AP seçim kampanyasını dün akşam Derinya kara geçiş kapısı yakınında düzenlediği mitingle ve “yeniden birleşme ve barış” mesajıyla tamamladığını yazdı.