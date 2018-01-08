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SANDIKTAN KOALİSYON ÇIKTI

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SANDIKTAN KOALİSYON ÇIKTI
190 bin seçmenin bulunduğu ülkemizde, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.

Ülke dün Meclis’in 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.

Seçimlere, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

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